La feria Sabor a Málaga llega a Antequera con 25 productores locales y más de 250 productos artesanales - DIPUTACIÓN

ANTEQUERA (MÁLAGA), 29 (EUROPA PRESS)

La feria Sabor a Málaga llega este viernes al recinto ferial Parque del Norte del municipio malagueño de Antequera con 25 productores locales y más de 250 productos artesanales de la provincia.

La muestra agroalimentaria, impulsada por la marca promocional de la Diputación de Málaga, se celebrará hasta el domingo coincidiendo con la feria de ganado Agrogant y en el marco de la tercera edición de 'Antequera ¡Qué bien me sabe!', configurando un espacio dedicado a la promoción del producto local, la gastronomía malagueña y las tradiciones agroalimentarias.

El vicepresidente y diputado de Deportes, Juan Rosas, ha asistido al evento junto al alcalde de Antequera, Manuel Barón; la teniente de alcalde de Turismo y Comercio del Ayuntamiento de Antequera, Ana Cebrián; y la responsable de Sabor a Málaga en la Diputación, Leonor García-Agua.

También han participado representantes municipales vinculados a la organización de la feria, así como productores adheridos a la marca promocional de la Diputación de Málaga.

Rosas ha destacado que esta cita "es una magnífica oportunidad para disfrutar de Antequera, de su feria, de la agricultura, de la ganadería y de la gastronomía malagueña en un espacio pensado para todos los públicos, con 25 stands, ludoteca, showcooking y zonas habilitadas para degustar algunos de los mejores productos de Sabor a Málaga".

En este sentido, ha animado "a vecinos y visitantes a acercarse este fin de semana al Parque del Norte para conocer de primera mano la calidad de los productos que forman parte de la despensa malagueña".

El vicepresidente ha subrayado, además, que "Sabor a Málaga está realizando un trabajo muy importante para dar visibilidad a los productores de la provincia y para abrir nuevas oportunidades a pequeñas empresas que, gracias a esta marca de la Diputación, pueden mostrar sus elaboraciones dentro y fuera de Málaga".

Rosas ha añadido que "apostar por el producto local es apostar por el empleo, por el desarrollo económico de nuestros pueblos y por una identidad gastronómica que nos diferencia".

La feria contará con una zona expositiva y comercial formada por 25 estands, además de espacios para degustaciones, demostraciones culinarias, mesas altas para el consumo de productos y ludoteca infantil.

En este punto, Rosas ha valorado "el esfuerzo realizado para configurar una feria cómoda, atractiva y abierta a las familias, en la que se podrán degustar algunos de los mejores productos agroalimentarios de la provincia".

Por su parte, el alcalde de Antequera, Manuel Barón, ha agradecido la colaboración de la Diputación de Málaga y de Sabor a Málaga en esta cita, destacando "la implicación directa y comprometida de la institución provincial con Antequera".

Barón ha señalado que la feria agroalimentaria antequerana "es una cita importantísima dentro de la provincia" y ha valorado especialmente que 'Antequera ¡Qué bien me sabe!' cuente este año con el respaldo de Sabor a Málaga.

De igual modo, ha resaltado la diversidad de productores y comarcas representadas en la muestra, con presencia de elaboraciones procedentes del Valle del Guadalhorce, Antequera, la zona sur del Torcal, Colmenar, la Axarquía, la Serranía de Ronda y otros puntos de la provincia. "Hay mieles, vinos, quesos, chacinas, embutidos, dulces y una representación muy variada de productos de primer nivel gastronómico", ha indicado.

250 PRODUCTOS ARTESANALES

La feria reunirá más de 250 productos artesanales de la despensa malagueña, entre ellos aceites de oliva virgen extra, vinos con DOP Málaga y Sierras de Málaga, quesos de cabra malagueña, quesos de vaca, embutidos, conservas vegetales, mermeladas, mieles, cremas de ajoblanco, aperitivos, encurtidos, panadería, pastelería, cervezas artesanas y licores.

En esta edición participan productores de Antequera y de municipios como Alhaurín el Grande, Arriate, Benamocarra, Campillos, Cártama, Coín, Colmenar, Málaga, Mollina, Rincón de la Victoria, Ronda, Vélez-Málaga, Villanueva de la Concepción, Villanueva de Tapia y Yunquera.

El programa de actividades incluirá demostraciones culinarias, catas, degustaciones, talleres infantiles y actuaciones musicales. Entre las propuestas previstas figuran la presentación del libro 'Cocina para no tirar', de Pepe Mora, junto a los chefs Luis Henestrosa y Jesús Brasero; una demostración artesanal de porra antequerana; un taller infantil de repostería y la actuación musical de Natalia Montes y Pedro Alcántara.

Con esta iniciativa, Sabor a Málaga continúa reforzando la promoción de los productos agroalimentarios malagueños, el apoyo a productores y empresas de la provincia y la dinamización económica y turística de los municipios a través de la gastronomía, las tradiciones locales y la calidad de la despensa malagueña.