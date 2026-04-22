El Festival de Málaga y la Fábrica de Cervezas Victoria proponen el 13 de mayo un maridaje de cine y cerveza - FESTIVAL DE MÁLAGA

MÁLAGA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fábrica de Cervezas Victoria acoge el 13 de mayo, en colaboración con el Festival de Málaga, una experiencia que une dos universos creativos: el cine y la cerveza. Bajo el título 'Maridaje Cine y Cerveza', este encuentro propone un recorrido sensorial en el que el lenguaje audiovisual dialoga con el mundo cervecero a través de una cuidada selección de degustaciones.

La actividad comenzará con un breve tour guiado por la fábrica, en el que se ofrecerá a los asistentes una primera aproximación al proceso de elaboración de la cerveza antes de adentrarse en la experiencia, han informado desde el festival a través de una nota.

Durante una hora y 45 minutos, los participantes descubrirán cómo ambas disciplinas comparten procesos, narrativa y emoción, en un formato dinámico y participativo. Un diseño de experiencia a partir de algunas de las escenas más memorables del cine, donde cada película se vinculará con una tapa inspirada en las imágenes en pantalla, creando además una conexión con cada una de las referencias de Cervezas Victoria.

Con un aforo reducido a 55 personas, la actividad busca ofrecer una experiencia cercana y exclusiva. Las entradas, con un precio de 30 euros, estarán desde este miércoles a la venta en las taquillas de Teatro Cervantes y online a través de Uniticket.