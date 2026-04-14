Un foro visibiliza e impulsa en la UMA el talento femenino en el sector tecnológico - UMA

MÁLAGA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Málaga (UMA) se ha convertido en el punto de encuentro del talento femenino andaluz de la ciberseguridad con la celebración en la Escuela de Ingeniería Informática del tercer 'Foro de Mujeres Cyber-líderes de Andalucía'.

En concreto, se trata del segundo aniversario de esta cita, que busca visibilizar e impulsar a mujeres referentes en el sector tecnológico, con la reivindicación de acabar con la brecha de género en el campo de las ingenierías y la necesidad de seguir avanzando para conseguir alcanzar mayores puestos de liderazgo en este ámbito porque, tal y como se ha manifestado a lo largo de la jornada de forma repetida, "cada vez somos más".

El acto inaugural lo ha presidido el vicerrector de Innovación Tecnológica y Proyectos Estratégicos de la UMA, Javier López, que ha estado acompañado por la diputada de Desarrollo Tecnológico, Patrimonio y Mantenimiento, Sagrario Molina, y la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro.

También ha contado con la presencia de los directores de las E.T.S.I de Informática y de Telecomunicación de la UMA, Manuel Enciso y Rafael Godoy, respectivamente, además de numerosos representantes institucionales y autoridades. La cofundadora de la red de mujeres 'Cyber-líderes de Andalucía' Angelica Molero ha presentado el encuentro.

TALENTO

"El futuro de la ciberseguridad no se va a escribir solo con tecnología, se escribirá con talento", ha afirmado el vicerrector de la UMA, que ha añadido que, sin las mujeres, éste quedaría incompleto.

López ha destacado, además, que este foro abre caminos y llega en un momento clave "en el que la tecnología es ya un elemento estructural de cualquier sistema, un eje vertebrador de la sociedad".

Asimismo, la diputada de Desarrollo Tecnológico, Sagrario Molina, ha destacado que "donde hay mujeres liderando la tecnología, hay más innovación, más seguridad y mejores servicios para la ciudadanía".

LUCHA CONTRA DESIGUALDAD

Por su parte, la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro, ha hecho un llamamiento al talento femenino en el ámbito tecnológico para que ayude a la administración autonómica en su lucha contra las desigualdades en el mundo digital.

"Queremos contar con todas las que formáis parte de 'Mujeres Cyber-líderes' para que nos trasladéis aquellas propuestas y soluciones para que el Gobierno andaluz las incorpore a sus estrategias de digitalización en Andalucía y podamos seguir avanzando juntos en la lucha contra la brecha digital de género", ha añadido.

Navarro ha afirmado que en los últimos años "se ha avanzado mucho en la presencia de la mujer en el ámbito de la tecnología, sin embargo aún sigue existiendo una gran desigualdad en la formación de competencias STEM o en el empleo".

"El 17,8% de las mujeres optan por formarse en materias tecnológicas y científicas, y entre el 20 y el 21% de los empleos TIC están ocupados por mujeres", ha explicado. Además, ha alertado sobre "la especial vulnerabilidad femenina en los entornos digitales, donde más del 70% de las víctimas de delitos sexuales online en 2023 fueron mujeres".

En este punto, la delegada del Gobierno andaluz ha señalado que la transformación digital en toda Andalucía es un hecho que está cambiando "la economía, la industria y la sociedad en su conjunto", y que desde Andalucía se cuenta con "una hoja de ruta que permita reforzar la protección de las infraestructuras digitales, mejorar la capacidad de respuesta ante las amenazas y consolidar una industria tan sólida como lo es la tecnológica".

"Y en todo esto, la participación de la mujer no es sólo una cuestión de igualdad, sino también de competitividad y de excelencia. Para que esta transformación digital sea realmente innovadora, es necesario contar con todo el talento femenino disponible", ha afirmado.

De igual modo, Navarro ha puesto en valor foros como los organizados por Mujeres Cyber-líderes Andalucía que van "más allá de un encuentro donde compartir experiencias" para poner el foco en algo tan importante como la ciberseguridad.

"Para el Gobierno andaluz la red de mujeres que conforman Cyber-líderes ayudan a sumar esfuerzos para romper con esa desigualdad de género, al igual que desde la Junta de Andalucía trabajamos para superar esa brecha en el mundo rural a través de nuestra red de Puntos Vuela donde cada vez se incorporan más mujeres mayores de 65 años", ha detallado.

Asimismo, ha incidido en el "papel clave" de la Universidad de Málaga para convertirse en un "actor fundamental en la transferencia de conocimiento hacia el tejido productivo, pero también como generador de talento a través de sus programas de Ingeniería Informática, telecomunicaciones o grupos de investigación" que permiten formar a los profesionales que cada vez demandan más las empresas.

"La colaboración de la Universidad con Málaga TechPark es ejemplo del trabajo conjunto entre administraciones para generar talento y, con ello emprendimiento y oportunidades reales de empleo".

VOCACIONES Y LIDERAZGO

Tras la inauguración, el director gerente de la Agencia Digital de Andalucía, Raúl Jiménez, ha intervenido en un formato breve de conversación-entrevista conducido por Mar López, la fundadora del foro, también CEO de Global Sofistic.

Seguidamente, la directora del Programa Técnico de Seguridad para la Oficina del CISO de Google -Security Advisor, Office of the CISO, Google Cloud-, Soledad Antesala Toledano, ha sido la encargada de impartir la conferencia inaugural, titulada 'Liderazgo, Diversidad y el Futuro de la Ciberseguridad'.

La que fue subdirectora de Seguridad de la Información (Deputy Chief Information Security Officer) para la campaña de Kamala Harris en las elecciones de Estados Unidos del 2024, es graduada en Ingeniería de Sistemas Informáticos por la Universidad de Málaga, aunque ya después dio el salto internacional para hacer un máster en ciberseguridad por el City College de San Francisco.

CAMBIO

'Universidad y ciberseguridad: formando a las profesionales del futuro', 'La voz del talento joven: cómo ven el mercado y sus oportunidades', 'Oportunidades profesionales en ciberseguridad' y, por último, una sesión inspiradora de mujeres que lideran, son las sesiones que completan el programa del III Foro de Mujeres Cyber-líderes de Andalucía.

"Yo veo un cambio. Cada vez somos más y cada vez hay más respeto en las aulas" ha reflexionado la profesora del Departamento de Lenguajes y Ciencias de la Computación de la UMA, también cofundadora de este foro, Cristina Alcaraz, que ha añadido que "quizás, donde hay que seguir trabajando es en la retención de talento, para que se quede aquí".