Los Gipsy Kings y Danny Ocean en el auditorio de Starlite Marbella (Málaga) el próximo fin de semana

Cartel concierto de los Gipsy Kings - STARLITE OCCIDENT MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 27 (EUROPA PRESS)

Starlite Occident Marbella, que tiene lugar en el citado municipio malagueño, recibe el viernes 3 de julio a los Gipsy Kings featuring Nicolas Reyes 'legendary voice and founder'.

La cita será a las 22,00 y las puertas abren a las 20,00 horas. Se trata de una noche que celebrará la fuerza atemporal del flamenco y su fusión con los sonidos del mundo, según han indicado desde la organización.

La banda cuenta con cerca de veinte millones de discos vendidos y una trayectoria internacional que supera las cuatro décadas, la formación liderada por Nicolas Reyes se ha convertido en uno de los grupos más universales de la música, según explican en la web oficial de Starlite Marbella.

Con álbumes emblemáticos como 'Savor Flamenco', producido íntegramente por la propia banda, los Gipsy Kings han reafirmado su madurez artística y su inagotable pasión por la música. El viernes sonarán himnos universales como 'Volare', 'Bamboléo', 'A Mi Manera' o 'Djobi Djoba', canciones que han marcado generaciones y convertido su repertorio en una auténtica celebración global.

El auditorio de Starlite Marbella acaba la semana de conciertos el sábado 4 con Danny Ocean, "uno de los artistas más innovadores y globales de la música contemporánea".

Su trayectoria dio un giro decisivo con la viralización de 'Me Rehúso', canción que se convirtió en el tema latino con más semanas en el Top 50 Global de Spotify, superando los 2 billones de reproducciones en la plataforma y alcanzando 1.9 billones de visualizaciones en YouTube.

El público de Starlite podrá disfrutar a las 22,00 horas de una noche vibrante con los grandes éxitos de un artista que ya dejó huella en el festival tras su paso por el escenario Sessions en 2023.

Además, también el sábado 4 pero a las 00,30 horas y en el escenario 'Club' Elena Rose llega para poner el broche final a la noche con su 'after party'. Como autora ha firmado éxitos para artistas de la talla de Shakira, Jennifer Lopez, Rauw Alejandro, Christina Aguilera, Becky G, Maluma o Marc Anthony.

Paralelamente, ha desarrollado una sólida carrera como intérprete, posicionándose como una de las voces emergentes más destacadas del panorama latino gracias a una propuesta que combina sensibilidad, honestidad y una extraordinaria capacidad para conectar con el público.