La Guardia Civil registra el Ayuntamiento de Frigiliana (Málaga) por posible prevaricación y malversación

Archivo - Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial.
Archivo - Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial.- GUARDIA CIVIL - Archivo
Europa Press Andalucía
Actualizado: martes, 30 junio 2026 13:44
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FRIGILIANA (MÁLAGA), 30 (EUROPA PRESS)

Efectivos de la Guardia Civil registran desde la mañana de este martes el Ayuntamiento del municipio malagueño de Frigiliana, actualmente gobernado por el PSOE, además de otras dependencias municipales.

Según han indicado a Europa Press fuentes del instituto armado se investigan, entre otros, delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

Por el momento no han trascendido más datos al respecto de la investigación, que continúa abierta, según han señalado las citadas fuentes.

 

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