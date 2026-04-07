HM Hospitales en Málaga registra más de 49.000 urgencias atendidas y 99.700 estudios radiológicos en 2025

Fachada del Hospital HM Málaga - HM HOSPITALES

MÁLAGA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

HM Hospitales acaba de publicar sus índices asistenciales de 2025 y los datos en Málaga a lo largo del pasado año ratifican la confianza de los malagueños en sus centros: el Hospital HM Málaga, el Hospital Internacional HM Santa Elena (Torremolinos) y el Hospital HM Gálvez.

Así, durante el año 2025 se han realizado en los centros de HM Hospitales en Málaga un total de 387.133 consultas externas, 99.771 estudios radiológicos, 49.487 urgencias, 19.817 cirugías y 510.491 estudios de laboratorio, han indicado en un comunicado.

En cuanto a las altas hospitalarias, se han producido 12.143, más de 6.800 de ellas en el Hospital HM Málaga y 4.000 en el Hospital Internacional HM Santa Elena (Torremolinos).

Además, han señalado que los centros de HM hospitales en Málaga han realizado más de 8.000 colonoscopias, un dato que supone un 14% de todas las realizadas por el Grupo HM Hospitales en el territorio nacional.

Por otro lado, han detallado que en el conjunto de España, HM Hospitales ha cerrado el ejercicio 2025 superando los 4,6 millones de consultas externas, "en un contexto de crecimiento sostenido de su actividad asistencial que refuerza un modelo sanitario que no solo aumenta en volumen de actividad, sino que evoluciona hacia una atención cada vez más especializada, coordinada y orientada a resultados".

Asimismo, han valorado que "este incremento se acompaña de una mayor capacidad para abordar patología compleja, reflejo de una organización que ha consolidado su red hospitalaria como un sistema integrado de alta resolución".

Este avance, precisan, "responde a una forma de entender la medicina basada en la medición, la transparencia y la mejora continua, donde cada decisión clínica se orienta a optimizar los resultados en salud y a ofrecer al paciente una atención más eficaz, segura y adaptada a sus necesidades".

CRECIMIENTO ASISTENCIAL SOSTENIDO

Por otro lado, han añadido que durante 2025, HM Hospitales ha alcanzado un nivel de actividad asistencial "que refleja la madurez de un modelo sanitario diseñado para operar a gran escala sin perder foco en la calidad, a través de un modelo que combina capacidad, especialización y eficiencia clínica".

Con más de 4,6 millones de consultas externas y cerca de 800.000 urgencias atendidas, el Grupo "ha demostrado su capacidad para dar respuesta a una demanda creciente y cada vez más compleja".

Esta actividad se completa con más de 127.600 intervenciones quirúrgicas, de las que más de 50.400 corresponden a cirugía mayor ambulatoria, con casi 118.000 altas hospitalarias y más de 4.600 nacimientos, "cifras que no solo evidencian crecimiento, sino la consolidación de un sistema asistencial basado en la especialización, la eficiencia clínica y la medición continua como palancas para mejorar los resultados en salud".

"Datos que reflejan una red asistencial sólida, coordinada y preparada para dar respuesta a una demanda creciente con estándares de calidad cada vez más exigentes", han valorado.

La actividad diagnóstica, con más de 15,2 millones de estudios de laboratorio y más de 1,8 millones de pruebas radiológicas, refleja la solidez de un sistema asistencial que entiende el diagnóstico como un elemento central en la toma de decisiones clínicas, lo que refuerza la capacidad del Grupo para ofrecer una medicina de alta resolución basada en el diagnóstico precoz y la precisión clínica.

"Esta capacidad no solo permite anticipar y precisar mejor los procesos, sino que es clave para reducir la variabilidad, evitar estancias innecesarias y avanzar hacia un modelo más eficiente, donde cada intervención esté justificada por el valor que aporta al paciente"m han agregado.

HM Hospitales ha cerrado 2025 "consolidando su modelo asistencial que crece en actividad. El dato más representativo de esta evolución es un índice de mortalidad ajustada por complejidad del 0,72, según el algoritmo del Ministerio de Sanidad".

Cristóbal Belda, director general médico de HM Hospitales, ha manifestado que "en HM Hospitales trabajamos para ofrecer la máxima seguridad a nuestros pacientes. Producto de ello y de la propia forma de hacer Medicina que tenemos, el algoritmo de ajuste de riesgos del Ministerio de Sanidad nos sitúa con una mejoría del 28% en supervivencia frente al estándar del modelo (RMA 0,72, siendo 1 el valor de referencia nacional). Esto es un éxito colectivo que nos motiva a seguir mejorando cada día".

RESULTADOS EN PATOLOGÍAS DE ALTA COMPLEJIDAD

La evolución del modelo asistencial de HM Hospitales se refleja especialmente en el desempeño clínico en patologías de alta complejidad, donde los resultados obtenidos evidencian una mejora significativa en los indicadores de salud.

En el ámbito cardiovascular, el tratamiento del infarto agudo de miocardio presenta resultados alineados con los estándares esperados (ratio de mortalidad de 0,99), mientras que en insuficiencia cardiaca se registra una mortalidad del 16% inferior a la media (0,84) y en ictus una reducción del 29% (0,71), lo que pone de manifiesto la capacidad del Grupo para abordar con eficacia procesos clínicos de elevada gravedad.

Este progreso también se observa en patología respiratoria, donde la mortalidad por neumonía se sitúa un 32% por debajo de la esperada (0,68), reflejo de la mejora continua en los protocolos clínicos, la coordinación asistencial y la capacidad de respuesta de los equipos.

En el ámbito obstétrico, HM Hospitales mantiene un enfoque basado en la calidad y la adecuación clínica, con un porcentaje de cesáreas inferior al 15% en embarazos de bajo riesgo, en línea con las recomendaciones internacionales. Este dato, han señalado, "evidencia una práctica asistencial orientada a la seguridad materno-fetal y a la reducción de intervenciones innecesarias, consolidando un modelo basado en la evidencia y en el valor para el paciente".