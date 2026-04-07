El Hospital Quirónsalud Marbella (Málaga) pone en marcha una Unidad de Atención Domiciliaria

Analítica en una imagen de archivo. - QUIRÓNSALUD MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 7 (EUROPA PRESS)

El Hospital Quirónsalud Marbella (Málaga) ha puesto en marcha una nueva Unidad de Atención Domiciliaria con el objetivo de facilitar que determinados procedimientos diagnósticos, cuidados clínicos y actuaciones asistenciales se realicen en el domicilio del paciente, mejorando la continuidad asistencial y reduciendo desplazamientos innecesarios, especialmente en aquellos casos en los que parte del proceso puede desarrollarse de manera segura fuera del hospital.

La unidad está diseñada para dar respuesta a tres necesidades asistenciales diferenciadas pero complementarias. Proporciona cuidados de enfermería generales dirigidos a pacientes crónicos, personas mayores o con movilidad reducida que requieren atención periódica o técnicas específicas en su domicilio.

También asume parte de los circuitos prequirúrgicos, realizando en casa algunas de las actuaciones necesarias para la preparación de una intervención, han indicado desde Quirónsalud Marbella en un comunicado.

Por último, ofrece un seguimiento estructurado en la fase postquirúrgica, acompañando al paciente en su recuperación tras el alta hospitalaria.

Alejandro Rodríguez, director de Enfermería del Hospital Quirónsalud Marbella, ha explicado que "este servicio responde a la necesidad de acompañar a pacientes que requieren cuidados estructurados, coordinados y seguros en su domicilio. La atención en casa evita desplazamientos innecesarios y contribuye a que parte del proceso asistencial se desarrolle en un entorno más cómodo y accesible para ellos".

SERVICIOS DISPONIBLES EN EL DOMICILIO

La unidad permite realizar en el domicilio pruebas como analíticas, controles clínicos, electrocardiogramas y sistemas de monitorización cardiológica no invasiva.

Además, integra actuaciones del circuito preoperatorio en coordinación con el Servicio de Anestesiología y facilita la supervisión clínica tras una intervención quirúrgica, incluyendo la valoración de heridas, la retirada de puntos o drenajes, la detección de signos de infección y el acompañamiento en el manejo del dolor.

También se presta atención a pacientes con necesidades específicas, como curas avanzadas, terapia de presión negativa, recambio de sondas o administración de tratamientos pautados por los especialistas.

Todas las actuaciones quedan registradas en la historia clínica electrónica del paciente, lo que garantiza un seguimiento coordinado entre los profesionales implicados.

"La integración en la historia clínica asegura que los equipos asistenciales trabajan siempre con información actualizada, reforzando la seguridad y cohesión del tratamiento del paciente en todo momento", ha añadido Rodríguez.

Además, la unidad amplía los recursos disponibles para pacientes con movilidad limitada, convalecientes tras una cirugía o con patologías crónicas complejas, permitiendo adaptar el seguimiento clínico a sus necesidades y mejorar la atención en casa.