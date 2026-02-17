Hoteleros cifran en más de 300 millones las pérdidas en reservas en Málaga por aislamiento ferroviario

Imagen de la estación de Málaga, María Zambrano, en una imagen de archivo - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos) ha advertido este martes de que el "aislamiento ferroviario" de Andalucía y "la grave situación del litoral" están provocando "un fuerte impacto económico en la provincia de Málaga y la desincentivación de demanda de turistas nacionales, con pérdidas superiores a los 300 millones de euros en cuanto a reservas del alojamiento turístico malagueño y un deterioro creciente de la demanda".

Al respecto, la patronal hotelera alerta de una caída de reservas de hasta el 20% en Málaga en los primeros meses del año y reclama "medidas urgentes" para restablecer la conectividad y proteger la competitividad del destino.

Así lo ha puesto de manifiesto Aehcos en la reciente Comisión Permanente del Foro de Turismo Costa del Sol, reunida en la sede de Turismo Costa del Sol, donde mostró la "máxima preocupación" por el retraso en la reanudación de la alta velocidad entre Madrid y Andalucía tras el accidente de Adamuz, que mantiene a la provincia sin conexión ferroviaria total de alta velocidad y sin fecha oficial de restablecimiento.

CAÍDA DE RESERVAS

Según las estimaciones de la patronal hotelera, la ralentización de la demanda turística en el primer trimestre del año y hasta la primera decena de abril está provocando una caída de las reservas de entre el 15% y el 20%, lo que supone más de 300 millones de euros en pérdidas de demanda del alojamiento turístico en la provincia de Málaga.

Asimismo, Málaga capital registra una afectación superior al 20%; el interior provincial se sitúa entre el 15% y el 20%; y la costa, por debajo del 15%.

El presidente de Aehcos, José Luque, ha incidido en que "teniendo en cuenta que los meses de enero, febrero y marzo suponen el 21% del impacto total anual del sector del alojamiento turístico, las previsiones de negocio para el primer trimestre del 2026 se estimaban en unos 1.750 millones de euros a finales de diciembre del pasado año".

Sin embargo, ha continuado, "teniendo en cuenta la ralentización de la demanda para los tres primeros meses del año y hasta Semana Santa, actualmente las previsiones arrojan un descenso de entre el 15 y el 20%".

"Las pérdidas en el mercado nacional rondarían los 255 millones de euros (el 80%), a las que habría que sumar alrededor de 45 millones de euros del turismo internacional", ha precisado.

Por otro lado, Aehcos apunta que la suspensión de más de 31.000 plazas diarias de tren en el corredor Madrid-Andalucía, el incremento del tiempo de viaje de dos horas y media a más de seis por carretera y más de cinco horas con la intermodalidad, y la falta de certidumbre sobre la reapertura "están reduciendo la competitividad del destino y frenando especialmente las escapadas cortas, el turismo urbano y el segmento MICE". El ritmo de entrada de reservas muestra además "una desaceleración cercana al 30% en los primeros meses del año", han señalado.

CONSECUENCIAS DEL TEMPORAL, "UN MILLÓN DE EUROS EN PÉRDIDAS"

Por otro lado, tal y como se ha precisado en el informe presentado por Luque ante la Comisión Permanente del Foro de Turismo Málaga Costa del Sol, las precipitaciones de las últimas semanas han provocado "una caída de la satisfacción turística y daños en diversos establecimientos hoteleros, especialmente en Ronda y el Valle del Guadalhorce, con una estimación inicial de un millón de euros en pérdidas, además del deterioro de senderos y accesos vinculados al turismo activo".

Sin embargo, precisa, "han mejorado notablemente la situación de los embalses, multiplicando por 3,5 los niveles de 2025 y garantizando el abastecimiento para los próximos cinco o seis años".

Ante esto, desde la patronal se insiste en que "esta mejora no debe frenar las inversiones previstas en depuración, modernización de redes, desalación y eficiencia hídrica".

MESA DE PLAYAS

Por otro lado, ha incidido en que el temporal ha dejado "una situación extremadamente precaria" en el litoral occidental, con pérdida de arena, daños en infraestructuras, afección a paseos marítimos y tramos de la Senda Litoral destruidos, por lo que los profesionales del sector consideran "prioritario convocar de forma urgente la Mesa de Playas para coordinar actuaciones de regeneración, estabilización del litoral y planificación a medio y largo plazo, con el objetivo de no comprometer la temporada alta".

En este sentido, Luque ha recordado que las playas son uno de los "principales activos del destino por lo que se requieren actuaciones estructurales urgentes, ya que su deterioro compromete la competitividad de la Costa del Sol, sobre todo de cara al verano".