Los huertos urbanos de Marbella (Málaga) rozan el centenar de usuarios y consolidan su uso social

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, visita los huertos urbanos. - AYUNTAMIENTO MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 22 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) ha informado de que los huertos urbanos cuentan con cerca de un centenar de usuarios tras más de una década de funcionamiento y se han consolidado como un espacio "de convivencia, ocio sostenible y cultivo comunitario".

Durante una visita al recinto, la alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha puesto en valor la trayectoria del proyecto y la implicación de sus usuarios y ha afirmado que "hay que reconocer y dar a conocer el enorme esfuerzo de personas que llevan alrededor de 15 años impulsando esta iniciativa y su evolución".

La gestión de las instalaciones, cedidas por el Ayuntamiento y que cuentan con una parcela de mayor tamaño destinada exclusivamente al cultivo y otra que combina huertos con un invernadero, corresponde a la asociación sin ánimo de lucro Huertos Marbella Verde, que regula el acceso mediante requisitos como el empadronamiento.

La regidora ha subrayado el componente social del espacio y ha anotado que "es un huerto urbano que permite no solamente recolectar, sino que aquí se ha creado una gran familia en una zona que se cedió para cultivarla y motivar a muchas personas".

Por su parte, Silverio Granados, uno de los responsables del colectivo, ha incidido "en el carácter singular del enclave" y ha explicado que "esto es un pulmón que no hay en otros sitios; estamos prácticamente a cinco minutos del centro y es un privilegio poder disfrutarlo".

El mantenimiento del espacio se realiza mediante cuotas de los propios usuarios, lo que permite su funcionamiento ordinario. En la actualidad, la asociación estudia posibles fórmulas de ampliación para dar respuesta a la demanda existente y reforzar el carácter comunitario de esta iniciativa.