Identificados varios menores por dañar un coche en circulación en Fuengirola (Málaga) tras forzar su parada

Archivo - Imagen recurso de Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MÁLAGA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha identificado a cinco menores, todos ellos inimputables --ninguno ha cumplido 14 años--, por su presunta relación con actos vandálicos en Fuengirola (Málaga). Al parecer, habrían provocado daños, al menos, en un vehículo en circulación después de forzar su interceptación, en el núcleo poblacional de Los Pacos.

En las últimas semanas se han sucedido avisos, en esa misma zona, por lanzamientos de objetos contundentes contra coches en movimiento, que han puesto en alerta a las patrullas de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana de la Comisaría de Fuengirola, ha indicado la Policía Nacional en un comunicado. De lo actuado se ha informado a la Fiscalía de Menores.

El modus operandi era que un joven se atravesaba en mitad de la calzada, al paso de un vehículo en circulación, forzando un frenazo del conductor del coche, mientras la parada la aprovechan otros chicos, en connivencia con el anterior, para emplearse a golpes con la carrocería del automóvil y emprender la huida.

Este habría sido el modus operandi empleado por una cuadrilla de cinco jóvenes y denunciado por un ciudadano que iba al volante, con la compañía de una hija. Los daños, en concreto abolladuras en la chapa del turismo, superan los 500 euros.

Tras las pesquisas efectuadas, la Policía Nacional identificó a cinco menores vinculados con los hechos. Todos ellos son inimputables, a razón de su edad, en conformidad con la legislación penal española. El atestado policial ha sido remitido a la Fiscalía de Menores.

Por último, han señalado, además, que en la misma zona de la localidad malagueña, se han producido en fechas recientes avisos por arrojo de objetos contundentes contra vehículos en circulación, hechos que están bajo seguimiento de los agentes.