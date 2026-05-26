Iniciadas las obras de 140 viviendas protegidas en Distrito Z de Málaga

Iniciadas las obras de 140 viviendas protegidas en Distrito Z - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 26 May. (EUROPA PRESS) -

La promotora y constructora Coanfi ha iniciado las obras para la construcción de 140 viviendas protegidas en el Distrito Z de Málaga capital. El alcalde, Francisco de la Torre, junto a los concejales de Vivienda, Urbanismo y del distrito Cruz del Humilladero, Francisco Pomares, Carmen Casero y Teresa Porras, respectivamente, y al CEO de Coanfi, Sergio Angusto, ha participado este martes en el acto de la primera piedra de esta promoción de VPO.

Se trata de 'Residencial ZOË' que se construirá en un suelo municipal del ámbito Sánchez Blanca. Desde el Ayuntamiento han recordado que esta promotora resultó una de las adjudicatarias del concurso público impulsado por el Consistorio para la transmisión onerosa de 13 parcelas de propiedad municipal valoradas en 25.709.795 euros, seis en el ámbito de Sánchez Blanca y siete en Cortijo Merino, para la construcción, a través de la colaboración público-privada de un total de 1.256 viviendas protegidas, a cambio, el Consistorio recibirá 147 viviendas completamente terminadas que destinará a jóvenes en régimen de alquiler con opción a compra.

En concreto, Coanfi fue adjudicataria del lote 5, que es el referente a la parcela R1.7, del que el Ayuntamiento recibirá 17 viviendas, que el Consistorio destinará a alquiler con opción de compra para jóvenes inscritos en el Registro Municipal de Vivienda.

Han detallado que estará compuesta por viviendas de dos y tres dormitorios, incluyendo cuatro adaptadas de dos dormitorios y dos adaptadas de tres dormitorios.

Los precios parten desde 159.900 euros (IVA no incluido), con plaza de garaje y trastero incluidos. Este precio se trata del precio máximo legal de VPO rebajado en un 10%, según la oferta que realizó esta promotora en el concurso municipal por la que se le trasmitió este suelo propiedad del Ayuntamiento.

Las personas que han formado parte del proceso de adjudicación de estas viviendas, debieron apuntarse al mismo entre el 15 y el 30 de septiembre de 2025 a través de la web www.residencialzoe.com y cumplir los siguientes requisitos: no ser propietario de otra vivienda; que la misma sea utilizada como residencia habitual y permanente; estar empadronado en el municipio de Málaga al menos con un año de antigüedad a la fecha de publicación de la convocatoria; no tener unos ingresos superiores a 5,5 veces el Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples); y ser demandante de vivienda en el Registro Municipal del Demandante de Vivienda de Málaga.

Así, de las 123 viviendas en régimen general de venta, para las 94 viviendas de 3 dormitorios se presentaron un total de 6.359 solicitudes; para las 24 de 2 dormitorios 5.252 solicitudes y para las cinco destinadas a personas con movilidad reducida 251 solicitudes.

CERCA DE 5.200 NUEVAS VIVIENDAS PROTEGIDAS EN PROMOCIÓN

Por otro lado, el Ayuntamiento de Málaga ha recordado que está promoviendo en la actualidad, de forma directa o a través de la colaboración público-privada, en diferentes fases, un total de 5.183 nuevas viviendas protegidas para las familias malagueñas (806 en venta y 4.377 en alquiler) inscritas en el Registro Municipal de Demandantes.

En concreto, de éstas, 1.186 están actualmente en construcción (1.006 en el sector Universidad, 35 en avenida José María Garnica, 140 en Distrito Z y 5 en la promoción Haití); 1.116 en fase previa a la edificación (611 en Sánchez Blanca y 505 en Cortijo Merino); 107 en licitación de obras (16 alojamientos en Gómez Ocaña y 91 en los bajos de Soliva Este); 1.634 en proceso de licitación y adjudicación de suelo, cuatro de ellas ya adjudicadas, diez en proceso de adjudicación del suelo, y otra cuya licitación se aprobará en las próximas semanas); y otras 1.140 en redacción de los proyectos (20 calle Mendizábal, 1.000 en Soliva Oeste, diez en la avenida de La Rosaleda, 60 en el ámbito de Portillo, 50 en Buenavista).

RED ELÉCTRICA

Por otro lado, cuestionado por el colapso de la red eléctrica y cómo afecta a proyectos en el caso de la provincia, De la Torre ha recordado los contactos con el Ministerio y la respuesta por parte de la presidenta de Red Eléctrica, al tiempo que ha añadido que "le hemos contestado para precisar más" ya que "aludía a temas" que "a lo mejor no eran propiamente de la ciudad sino de otros puntos de la provincia".

En la respuesta, según De la Torre, se aludía a que "entendía el tema", pero "quiero que concrete y mi segunda carta va en esa dirección, que nos diera momentos, fechas y actuaciones".

Sobre qué necesita Málaga, el regidor ha incidido en que "tenemos que tener la potencia para poder atender no solamente el Lagar de Oliveros, en el Puerto de la Torre, sino luego Campanillas, que habría el mismo problema". "El Gobierno en esta materia no ha hecho los deberes, tanto desde el Gobierno como desde la propia red eléctrica", ha apostillado.

"El Gobierno es el que tiene que impulsar las soluciones y el diálogo en la red eléctrica y las compañías distribuidoras. Hay unos aspectos muy técnicos que corresponde al Gobierno central impulsar esta tarea", ha reiterado.

Asimismo, ha dicho que le "sorprende" que, en el tema de vivienda, "donde el suelo en bruto está, pero hay que tramitarlo siempre que tenga ese condicionante resuelto de electricidad, no se haya hecho ese esfuerzo, porque crea un freno a lo que es el impulso que se puede hacer entre lo que es público, nosotros, y los privados, que también estarían detrás de esas promociones".

Ha agregado que "el agua está ahí no tenemos problemas en esa materia esencial también para que la construcción vivienda, pero energía no está en nuestras manos resolverlo, corresponde a la Administración central como es sabido". "Espero que lo hagan o seguiremos insistiendo sobre este tema", ha concluido.