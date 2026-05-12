Investigan en Málaga al conductor de un camión, que chocó contra un autobús escolar averiado, por conducir drogado

Fotografía de archivo de un control de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL

MÁLAGA 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil del Subsector de Tráfico de Málaga investiga al conductor de un camión por un supuesto delito contra la seguridad vial por conducir bajo la influencia de drogas tóxicas, tras colisionar contra un autobús escolar averiado y ocupado por 14 menores, dos docentes y un conductor.

Los agentes le practicaron al conductor del camión las pruebas de detección de consumo de alcohol y drogas, las cuales arrojaron un resultado positivo en cocaína, ha indicado la Guardia Civil en un comunicado.

Los hechos ocurrieron el pasado mes de marzo, después de que el autobús escolar, sufriera una avería y quedara inmovilizado en el arcén derecho de una autovía, ocupando parte del carril derecho debidamente señalizado.

Así, un camión que circulaba por la misma vía colisionó contra el lateral del autobús, provocando daños materiales de consideración. Ninguno de los ocupantes ni de los implicados resultó herido.

Ante el resultado positivo indiciario, confirmado posteriormente en el análisis de laboratorio, y la existencia de síntomas externos de encontrarse bajo la influencia de sustancias psicotrópicas y drogas, junto con la implicación del conductor del camión en un siniestro vial, llevaron a su investigación por un supuesto delito contra la seguridad vial recogido en el artículo 379 del Código Penal, castigado con penas de prisión de tres a seis meses, multa de seis a 12 meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días, y en cualquier caso, privación del derecho a conducir de uno hasta cuatro años.