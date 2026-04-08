Josele Aguilar encabeza la lista del PSOE de Málaga al 17M, seguido de Ana Villarejo y de Daniel Pérez

Archivo - El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, en una imagen de archivo. - PSOE MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, vuelve a encabezar la lista del PSOE por la provincia de Málaga para las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo, con Ana Villarejo, portavoz del PSOE malagueño como número dos y el portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de la capital, Daniel Pérez, como tres.

Así se ha aprobado este miércoles en la Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE de Málaga. La lista continúa con Patricia Alba, diputada provincial como número cuatro, según han confirmado a Europa Press fuentes socialistas consultadas. Cabe recordar que en las pasadas elecciones andaluzas el PSOE sumó cuatro escaños por la provincia.

El número cinco de la lista lo ocupa el actual parlamentario José Luis Ruiz Espejo, que en los anteriores comicios ocupaba el número tres; seguido en la lista por la concejala en el Ayuntamiento María del Carmen Martín y por Daniel López de número siete.

Antonia López, de número ocho; Gregorio Campos, de nueve; María García Aguilar, de diez; Hipólito Zapico, de once; Marta Benítez, de 12; Antonio Bonilla, de 13; Nerea Marín, de 14; Jose Manuel Marín, de 15; María Ángeles Fernández, de 16 y Enrinque Linde, de 17, cierra y completa la lista por el PSOE de Málaga a los comicios andaluces.

