Lucas Montojo protagoniza este jueves la cuarta conferencia del ciclo 'De Gálvez 250' en Málaga

Archivo - Vista lateral del edificio principal de la Casa Consistorial de Málaga, Casona del Parque, Ayuntamiento de Málaga. - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 27 May. (EUROPA PRESS) -

El historiador y escritor Lucas Montojo participará este jueves a las 19,00 horas en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento de Málaga en una nueva sesión del ciclo 'De Gálvez 250', una iniciativa cultural impulsada por 'The Hispanic Council' junto al Ayuntamiento de Málaga, la Diputación Provincial y la Junta de Andalucía.

Bajo el título 'América, el centro del mundo: del Galeón de Manila a la Carrera de Indias', la conferencia ofrecerá, según han informado desde la organización en un comunicado, una aproximación al papel central que desempeñó la América hispánica en la primera globalización y en la articulación de las grandes rutas comerciales, políticas y culturales de la Edad Moderna.

A través de un recorrido por algunos de los principales ejes del imperio español, Lucas Montojo abordará cuestiones como el Galeón de Manila, la Carrera de Indias o las conexiones entre Europa, América y Asia, poniendo de relieve la dimensión global de la Monarquía Hispánica y el papel estratégico que tuvieron los territorios americanos en la configuración del mundo moderno.

La intervención permitirá al público reflexionar sobre la relevancia histórica de las rutas comerciales y marítimas impulsadas por España, así como sobre la influencia cultural, económica y política que ejercieron durante siglos a escala internacional.

Asimismo, la conferencia contribuirá a contextualizar el marco histórico en el que figuras como Bernardo de Gálvez desarrollaron su trayectoria política y militar.

Lucas Montojo ha desarrollado una amplia labor de investigación y divulgación histórica vinculada a la historia de España y a la presencia hispana en América. A lo largo de su trayectoria, ha participado en conferencias, publicaciones y proyectos orientados a acercar al gran público episodios fundamentales de la historia compartida entre España y el continente americano.

La sesión forma parte de un programa de seis conferencias que se desarrollan entre abril y julio de 2026 con el objetivo de acercar al público el papel de España --y especialmente de Málaga-- en la independencia de Estados Unidos, así como poner en valor un legado histórico compartido con proyección internacional.

El ciclo sitúa en el centro la figura de Bernardo de Gálvez, militar y político nacido en Macharaviaya (Málaga), cuya contribución fue decisiva en la Guerra de Independencia de Estados Unidos.

El presidente de The Hispanic Council, Daniel Ureña, ha explicado que el ciclo 'De Gálvez 250' busca "contribuir a una mayor comprensión de la huella española en el nacimiento de Estados Unidos y reivindicar la dimensión global de la historia compartida entre España y América".

El ciclo 'De Gálvez 250' se enmarca en la conmemoración del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, una efeméride de gran relevancia internacional que Málaga aborda desde su propia historia y su vínculo directo con este proceso histórico a través de la figura de Bernardo de Gálvez.

A lo largo de los próximos meses, el programa contará con la participación de historiadores, académicos y divulgadores de reconocido prestigio, consolidando a Málaga como un espacio de referencia para la reflexión sobre la historia compartida entre España y Estados Unidos.