Málaga acoge uno de los escenarios de Marsec-26 en el que se pondrá a prueba capacidad de reacción ante crisis

Unidades de la Guardia Civil en el marco del ejercicio de seguridad marítima de la Armada Marsec - DEFENSA

MÁLAGA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Armada lidera desde hasta el próximo 17 de abril el ejercicio Marsec-26, principal ejercicio nacional en el ámbito de la seguridad marítima y el puerto de Málaga acogerá el próximo miércoles, 15 de abril, uno de los escenarios en el que se pondrá a prueba la capacidad de reacción ante una situación de crisis.

Esta nueva edición de Marsec-26 constituye "una herramienta clave para el adiestramiento conjunto y la mejora de la capacidad de respuesta ante los desafíos actuales en el entorno marítimo", han indicado en un comunicado.

Durante el desarrollo del ejercicio se ejecutarán 15 escenarios distribuidos a lo largo del litoral español, entre los cuales estará el Puerto de Málaga, donde durante la mañana del 15 de abril se evaluará la eficacia de la respuesta operativa ante situaciones diversas.

En concreto se ejecutarán actuaciones para hacer frente a actividades relacionadas con el tráfico ilegal de personas y actividades terroristas.

El ejercicio se enmarca en lo establecido en la Estrategia Nacional de Seguridad Marítima 2024, abordando de forma directa los riesgos y amenazas que afectan al dominio marítimo.

Los escenarios planteados reproducen situaciones de elevada complejidad que requieren una actuación coordinada, eficaz y sostenida en el tiempo por parte de todos los organismos implicados.

La Fuerza de Acción Marítima, junto con el resto de agencias y administraciones participantes, desempeña un papel esencial en la ejecución del ejercicio, contribuyendo al fortalecimiento de las capacidades de vigilancia, control y protección de los espacios marítimos de interés nacional.

Por último, han valorado que Marsec-26 "pone de manifiesto el compromiso de la Armada y del conjunto de instituciones implicadas con la seguridad marítima, consolidándose como un referente en el adiestramiento conjunto y en la preparación para hacer frente a los retos presentes y futuros en y desde la mar".