Málaga aprobará cesión a Junta de parcela en Carretera de Cádiz para futuro instituto y centro de salud

MÁLAGA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Urbanismo, aprobará en las próximas semanas la cesión a la Junta de Andalucía de una parcela para la futura construcción de dos nuevos equipamientos, uno educativo y otro sanitario, cuando, por cuestión de demanda de la barriada, sea necesario.

La parcela elegida para la cesión es fruto del consenso entre el Consistorio, a través de Urbanismo y de la junta municipal del distrito Carretera de Cádiz, y la asociación de vecinos Parque Litoral, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

Al respecto, han añadido que éstos últimos han determinado que, entre las dos opciones propuestas, la del Camino de la Térmica es la idónea para el futuro desarrollo del barrio.

Así, el suelo en cuestión es el E.9 del Plan Parcial de Ordenación del sector SUP-LO2 'Finca el Pato', tiene 14.860 metros cuadrados (m2) de superficie.