Málaga entre las elegidas para formar parte del Comité Ejecutivo de la Red Global de Ciudades Educadoras - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 27 May. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Málaga ha sido elegida para formar parte del Comité Ejecutivo de la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras (AICE) para el período 2026-2030, en el marco del Congreso Internacional de la AICE que se está celebrando en la localidad barcelonesa de Granollers desde este miércoles hasta el próximo viernes.

La delegación municipal ha asistido a este encuentro global con el objetivo de reforzar el posicionamiento estratégico de la ciudad a través de la defensa de su candidatura al Comité Ejecutivo, del que formará parte los cuatro próximos años, y exponer dos proyectos de éxito que han sido seleccionados por el comité técnico internacional por su carácter innovador, su transversalidad y su capacidad de transferencia a otros municipios.

En este sentido, el Ayuntamiento ha visibilizado dos iniciativas municipales que abordan problemáticas globales desde la acción local. Por un lado, se ha impartido la ponencia titulada 'La ciudad, en la batalla contra la desinformación. Estrategias tecnológicas, normativas y educativas en el caso de Málaga'.

Esta iniciativa, desarrollada en colaboración con la Asociación de la Prensa de Málaga, se ha presentado como un caso de éxito metodológico para dotar a la población de herramientas críticas frente a los riesgos digitales, los bulos y las noticias falsas, abordando la problemática desde una triple perspectiva técnica, de regulación y de alfabetización mediática.

Por otro lado, se ha informado sobre el proyecto 'Creando equipo', enmarcada en los programas de mediación escolar que el Consistorio desarrolla desde hace dos décadas. Esta iniciativa capacita a la comunidad educativa en la resolución pacífica de conflictos cotidianos, con el objetivo de mitigar el acoso escolar y el ciberacoso mediante el entrenamiento entre iguales y el apoyo de expertos de la Red andaluza 'Escuelas: Espacio de Paz'.

Este modelo se articula en cinco fases estratégicas: formación previa integral, designación de equipos operativos de 15 a 20 estudiantes por centro, aprendizaje experiencial con talleres de simulación de casos, un acompañamiento técnico continuo que se extiende hasta el primer trimestre del curso siguiente, e institucionalización del servicio mediante la creación de espacios físicos como aulas de mediación y buzones.

COMITÉ EJECUTIVO DE LA AICE

La concejala delegada de Educación, María Paz Flores, ha encabezado la presentación oficial de la candidatura de Málaga que se integrará en el órgano de gobierno de la AICE para los próximos cuatro años.

La propuesta de la capital malagueña se fundamenta en su trayectoria institucional, avalada por su elección por unanimidad para coordinar la Red Estatal de Ciudades Educadoras (RECE) en el período 2025-2027 bajo el lema 'Educar para prevenir, prevenir para educar'.

Los principales valores que se han ofrecido y que la AICE ha tenido en cuenta para la elección de Málaga han sido, por un lado, el trabajo metropolitano en el ámbito de la Educación, apoyados en el documento elaborado con la 'Fundación Ciedes' sobre la situación de la educación en el entorno de la capital. Por otro lado, se ha destacado el humanismo digital y ética en la inteligencia artificial.

"Una ciudad con un ecosistema claramente tecnológico, como es Málaga, defiende los buenos usos y previene y alerta ante los riesgos que genera, especialmente la posibilidad de que se generen desigualdades y manipulaciones", ha explicado Flores.

La candidatura sitúa a disposición de la red el ecosistema tecnológico y formativo de la ciudad, respaldado por sus cuatro universidades y centros asociados, así como por entidades de vanguardia como el Polo Nacional de Contenidos Digitales, 42 Telefónica, las sedes de Google, el Centro de Ciberseguridad de Andalucía o el instituto de microchips e Inteligencia Artificial IMEC.

Con su participación en este congreso internacional, el Ayuntamiento de Málaga refuerza su papel de liderazgo en el diseño de políticas públicas que sitúan la educación como eje central del desarrollo urbano, una prioridad recogida en el 'Plan Estratégico de la Ciudad de Málaga 2030'.