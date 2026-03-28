Málaga madruga para acompañar al Cautivo de Málaga y la Trinidad en su visita a pacientes y hasta su casa hermandad

Traslado del Cautivo de Málaga y la Virgen de la Trinidad y su paso por el Hospital Civil de Málaga. - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Miles de malagueños y visitantes de Málaga han madrugado un Sábado de Pasión más para acompañar a Nuestro Padre Jesús Cautivo y María Santísima de la Trinidad Coronada en su visita a pacientes del Hospital Civil y en su traslado a su casa hermandad, de donde saldrá el próximo Lunes Santo para hacer su desfile procesional.

Momentos de emoción, de silencio, de lágrimas; y también de 'vivas' y de aplausos se han vivido este sábado en el recorrido que han hecho Jesús Cautivo y la virgen de la Trinidad, casi cubiertos por claveles rojos, por las calles de su barrio.

Desde las 07.00 horas, cientos de personas han asistido a la Misa del Alba, que ha sido oficiada por primera vez por el nuevo obispo de Málaga, José Antonio Satué, en la plaza de San Pablo, a donde se han asomado desde la iglesia del mismo nombre el Cautivo y la Trinidad para bendecir a los presentes.

La Misa del Alba es la misa de nazarenos que la cofradía realiza previa a su estación de penitencia. La primera se celebró en la mañana del Lunes Santo de 1942 en el interior de la parroquia y actualmente es uno de los principales hitos de la Semana Santa de Málaga llegando a convocar a miles de malagueños.

Tras la misa, sobre las 08.00 horas ha comenzado el recorrido de los sagrados titulares en un trono compartido por las calles de su barrio con destino final a su casa hermandad; un camino en el que han estado acompañados por miles de personas y de claveles, que han lanzado los presentes y que los hermanos de la cofradía han ido depositando a los pies de las imágenes.

Ya a las puertas del Hospital Civil, los hombres de tronos han tenido el relevo en los varales por parte de personal sanitario y otras autoridades, que han sido los encargados de llevar a Jesús Cautivo y a la Trinidad hasta el interior del recinto.

Allí, se ha celebrado una oración y algunos enfermos que así han querido han podido estar cerca de los sagrados titulares en esta visita y han recibido las medallas corporativas de la cofradía. Este acto litúrgico ha estado encabezado por el director espiritual de la cofradía y ha incluido la interpretación de varias saetas.

Tras esto, la imágenes han reanudado el camino hacia la casa hermandad, con más claveles, 'vivas', música y petaladas, y acompañados siempre por miles de personas.