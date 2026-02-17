Málaga, sede en 2025 de 2.215 reuniones y eventos profesionales que suponen impacto económico de más de 284 millones

El concejal delegado de Turismo y Promoción de la Ciudad, Jacobo Florido, en rueda de prensa - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Málaga acogió en 2025 un total de 2.215 reuniones y eventos profesionales, entre congresos, convenciones, ferias profesionales, incentivos, jornadas y reuniones, que han supuesto un impacto económico directo de más de 284 millones de euros.

Así se desprende de un estudio sobre la industria de reuniones en la ciudad de Málaga que ha sido presentado este martes por parte del concejal delegado de Turismo y Promoción de la Ciudad, Jacobo Florido.

El estudio también señala que estas 2.215 reuniones profesionales han convocado a 330.254 participantes. Unos datos que arrojan un crecimiento respecto a 2024 del 1,1% en reuniones y eventos profesionales y del 2,2% en el volumen de participantes.

En lo referente al tipo de evento, las convenciones y las jornadas son el formato más habitual y concentran más de un 80% del total de reuniones en la ciudad, seguidas de los congresos, que en número suponen casi un 10% y los incentivos, con más de un 8% de peso.

Entre los asistentes, el 41,1% ha participado en convenciones o reuniones, el 23,2% del total en congresos, el 19,1% lo ha hecho en jornadas, el 13,1% acudió a ferias profesionales y el 3,4% acudió a Málaga como viaje de incentivos.

Por otro lado, en cuanto al origen de los participantes, el 25,4% pertenecen al mercado internacional y, de éstos, ocho de cada diez procedían de Europa.

El resto son participantes nacionales: el 28,8% de la provincia de Málaga y el 45,8% del resto de España. Excluyendo a los malagueños, entre los asistentes de origen nacional destaca que aproximadamente el 61% proviene de Andalucía, la Comunidad de Madrid y Cataluña, con porcentajes del 34%, 16,7% y 10,7%, respectivamente. Murcia y la Comunidad Valenciana representan conjuntamente el 17,2 % del total, con un 9,7% y un 7,5%.

Si se atiende a los sectores profesionales o temáticas sobre las que han versado estos encuentros profesionales, destacan los médico-sanitarios (22,2%) y los de carácter económico-comercial (16,3%), junto a los tecnológicos (13,8%) y los que se celebraron sobre docencia/investigación (8,4%).

MÁS DE 280 MILLONES DE EUROS DE IMPACTO ECONÓMICO DIRECTO

El mismo estudio también aborda el impacto económico que genera la industria de reuniones en la ciudad de Málaga. De esta manera, el impacto directo en 2025 --que incluye los gastos en inscripciones, alojamiento, gasto extra-reunión y acompañantes-- se ha situado en 284,6 millones de euros, un 6,8% más que en 2024.

De esta cifra es el alojamiento (43,5%) el que mayor importe registra, unos 123,9 millones de euros. Le siguen los gastos extra-reunión (el 31,3%), que suponen 89,2 millones de euros. Los correspondientes a inscripciones (20,5%) alcanzan los 58,5 millones de euros y el gasto de los acompañantes se fija en 13 millones, que supone el 4,6% del total del impacto económico directo.

En este sentido, todas las partidas de gasto se incrementan respecto al año anterior, destacando el gasto en alojamiento y gasto extra-reunión.

A ello se suma el impacto indirecto e inducido que esta industria genera en la ciudad --producción, empleo, inversiones, etcétera--, por lo que, según el mismo estudio, la cifra alcanzaría los 641,8 millones de euros, superando en un 3,9 % lo registrado en 2024.

Asimismo, esta actividad repercute en otros ámbitos, como la mejora de infraestructuras, el traspaso de conocimiento específico, el desarrollo profesional y educativo, la transferencia de tecnología e innovación y la apertura de colaboraciones a largo plazo, entre otros.

La distribución del gasto por origen de los participantes pone de manifiesto el importante volumen de gasto de los extranjeros que visitan Málaga por motivos de reuniones.

Los nacionales aportan el 44,5% del gasto (126,7 millones de euros), mientras que los participantes internacionales representan el 45,2% (128,6 millones de euros). De esta manera, y respecto al año anterior, aumenta tanto la proporción de participantes internacionales como su peso en el gasto total.

PERFIL, ESTANCIA MEDIA Y GASTO MEDIO

La industria de reuniones, asimismo, repite el patrón en la calidad del alojamiento escogido, según este estudio. Concretamente, tres de cada cuatro participantes (72,1%) eligen quedarse en la ciudad en hoteles de cuatro y cinco estrellas.

El 18,6% lo hacen en establecimientos de menor categoría y el 7% restante lo hace en casa de familiares y amigos o en apartamentos.

Esto repercute en la estancia media, que es relevante especialmente en los participantes internacionales, alcanzando una estancia media de 3,7 días, con más del 80% pernoctando tres o más noches. Por su parte, la media nacional se fija en 2 días.

Comparando la estancia media del viajero de reuniones en la ciudad de Málaga con la estancia media general en la ciudad, se observa que, a nivel global, la estancia media del MICE (2,8 días) es un 35% superior a la general, y continúa evolucionando positivamente.

Así, centrándose en el comportamiento del congresista o participante en reuniones, hay que resaltar el gasto medio, que oscila entre los 395,5 euros por persona y día en el caso de participante internacional y los 399,5 euros por persona y día en el nacional, si bien el gasto total varía sustancialmente según la procedencia: alcanza los 799 euros en el caso del turista nacional, y a 1.463 euros del participante internacional --casi 100 euros más que en 2024--, fruto de su mayor estancia media.

En cuanto a los gastos realizados al margen de lo estrictamente relacionado con la reunión, se observa un reparto distinto entre el asistente nacional y el internacional. Mientras que en el primer grupo casi dos tercios del gasto se destinan a la gastronomía (bares y restaurantes), en el segundo destaca el gasto en compras y en actividades culturales, de ocio y entretenimiento.

Asimismo, el 83% de los turistas de reuniones nacionales ya había visitado Málaga con anterioridad, lo que supone un incremento de casi 8 puntos porcentuales respecto al año pasado, mientras que para el 17% restante era la primera vez que acudían a la ciudad.

Entre los turistas internacionales, más del 62% visitan la ciudad por primera vez (frente al 55% registrado en 2024), destacando que entre quienes ya habían estado anteriormente, los motivos de su visita eran principalmente de ocio (18,8%).

Por otro lado, han indicado que en los datos totales recogidos en este informe no se han incluido las cifras ofrecidas sobre el impacto de la San Diego Comic-Con Málaga.

GRADO DE SATISFACCIÓN

En relación con el grado de satisfacción, han señalado la alta puntuación otorgada por los participantes a la propia ciudad: en concreto, otorgan 9,4 puntos sobre diez; una nota que está por encima del grado de satisfacción por la sede de la reunión (9 puntos) y la organización de la misma (8,9 puntos). Los visitantes han puesto en valor la gastronomía, el clima, la seguridad y la oferta cultural y de ocio de la ciudad.

En cuanto al aspecto que más se valora de Málaga como destino de reuniones, tanto los visitantes nacionales como internacionales coinciden en destacar la gastronomía y el clima como los atributos más relevantes.

Por su parte, la ciudad de destino como factor para decidir asistir a una reunión profesional sigue teniendo una alta importancia, con una valoración de 8,7 puntos sobre 10. De esta forma, tres de cada cuatro encuestados considera que la ciudad sede tiene una importancia fundamental a la hora de la toma de decisión sobre la asistencia.

Finalmente, el estudio sobre la industria de reuniones en la ciudad de Málaga ahonda en la visión de los colaboradores, responsables de asociaciones sectoriales y expertos del entorno local. Al respecto, el 2025 se califica como muy positivo y, en muchos aspectos, récord para el turismo de reuniones en Málaga, con un aumento del número de eventos, su tamaño medio y su impacto económico.