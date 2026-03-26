Málaga TechPark, Bioherent y Teco Mobility impulsan la innovación andaluza en la European Deeptech Week

Jornada de la European Deeptech Week en París. - MÁLAGATECHPARK

MÁLAGA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Málaga TechPark ha consolidado su posición en el ecosistema internacional de innovación tras su participación en la European Deeptech Week, celebrada en París del 16 al 20 de marzo de 2026. La delegación malagueña, cuya asistencia se enmarca dentro de las acciones estratégicas del proyecto europeo atTraction, ha estado acompañada por dos startups de su ecosistema de innovación malagueño: Bioherent, de Málaga TechPark, y Teco Mobility, del Polo de Contenidos Digitales.

Según ha informado la entidad en una nota, el evento, organizado por Bpifrance e Inskip Entrepreneurs, ha surgido ante la necesidad de garantizar la soberanía tecnológica de Europa. La cita ha reunido a todos los actores clave de varios ecosistemas de innovación de Europa (emprendedores, investigadores, inversores, líderes industriales e instituciones) para construir conjuntamente la 'deep tech' europea con la vista puesta en 2040.

Durante varios días, Bioherent y Teco Mobility han formado parte de un grupo de 160 startups elegidas para participar en el encuentro. Esta plataforma les ha brindado la oportunidad de conectar con 300 inversores y líderes corporativos, en un evento que ha congregado a más de 2.500 participantes durante varios días.

La agenda, diseñada para "inspirar, debatir y crear alianzas concretas", permitió a las empresas malagueñas participar en reuniones a puerta cerrada, ha indicado MálagaTechPark, quien ha destacado que estas sesiones de trabajo son "fundamentales" para abordar los desafíos relacionados con la financiación, la regulación y la cooperación a nivel europeo.

Todo el programa principal de este evento estuvo estructurado para converger en el evento principal, el Deeptech Summit, celebrado el jueves 19 de marzo. La participación en la European Deeptech Week a través del proyecto atTraction subraya el compromiso de Málaga TechPark de servir como puente entre el talento local y los grandes centros de decisión y capital en Europa, impulsando que las soluciones de tecnología profunda desarrolladas en Málaga escalen a nivel global.

CARÁCTER INTERNACIONAL DE MÁLAGA TECHPARK

Esta misión en la capital francesa refuerza la sólida estrategia de internacionalización de Málaga TechPark. Según ha apuntado la institución, "la tecnópolis no solo alberga la sede mundial de la Asociación Internacional de Parques Científicos y Áreas de Innovación (IASP), sino que también mantiene alianzas estratégicas con ecosistemas de primer nivel", como el Kyoto Research Park (Japón) y el Instituto de Innovación Industrial de Wuhan (China).

Tras más de 30 años de trayectoria, la red de Málaga TechPark se extiende actualmente a 211 ciudades de 77 países en los cinco continentes. A este alcance global se suma su participación activa en iniciativas europeas, como el proyecto atTraction, y su gran capacidad de atracción, ya que en sus instalaciones operan más de 74 empresas extranjeras procedentes de una veintena de países.

En conjunto, esta extensa red de alianzas y conexiones internacionales consolida la posición de Málaga como "un nodo clave para la atracción de inversiones, el desarrollo empresarial y la transferencia tecnológica a escala global".