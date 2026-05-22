Con Málaga vuelve a exigir una comisión de investigación en relación con Smassa

Archivo - La portavoz adjunta del grupo municipal Con Málaga, Toni Morillas, en una imagen de archivo. - CON MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 22 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del grupo municipal Con Málaga, Toni Morillas, ha señalado este viernes, tras conocer que la Fiscalía ha remitido al juzgado el caso de las facturas de Smassa, que "qué más tiene que pasar para que el alcalde, Francisco de la Torre, ponga en marcha una comisión de investigación".

Morillas ha advertido de que Smassa "ha sido un nido de irregularidades y de presuntas corruptelas y este caso lo confirma". "Estamos hablando de facturas infladas hasta en un 90% que constituyen indicios de presuntos delitos contra el patrimonio y la administración pública", ha apostillado en un comunicado Morillas.

Ha subrayado "la necesidad de que den explicaciones" sobre "a qué se deben esos sobrecostes, si podemos estar ante un caso de mordidas y quiénes han formado este entramado. Estas son algunas de las preguntas que tenemos derecho a hacer en una Comisión de Investigación que concluya con el derecho de los malagueños y de las malagueñas a conocer toda la verdad en el caso Smassa y a depurar todas las responsabilidades políticas, porque ya sea por acción o por omisión, las ha habido".

De igual modo, Morillas se ha referido al caso del desguace y ha apuntado que "de este caso podrían derivarse delitos medioambientales, algo que también nos parece muy grave y no alcanzamos a entender su archivo". "La ciudadanía está cansada de amanecer cada día con presuntos casos de corrupción, ya sean del Partido Popular o del Partido Socialista", ha incidido.

Al respecto, desde Con Málaga, consideran "especialmente preocupante que hayan quedado acreditados incumplimientos normativos de relevancia en cuestiones sensibles que afectan al interés general y a la protección medioambiental" y han señalado que "el hecho de que algo no termine en condena penal no lo convierte automáticamente en correcto, ya que hay responsabilidades políticas, administrativas y medioambientales que deben asumirse y esclarecerse por otras vías".

Por último, la portavoz adjunta de Con Málaga ha manifestado que "merecemos unas instituciones limpias y unos responsables políticos que vengan a servir al bien común y al interés general y no a servirse".

Así, Con Málaga exigirá "acceso completo" a la documentación, impulsará iniciativas de fiscalización y pedirá "explicaciones públicas al equipo de gobierno municipal para esclarecer todas las responsabilidades derivadas de estos hechos".