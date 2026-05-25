Marbella (Málaga) y la asociación 'DYA Málaga' renuevan su convenio para ayudas alimentarias a personas vulnerables

Marbella y la asociación 'DYA Málaga' renuevan su convenio para ayudar con alimentos a personas vulnerables - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 25 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) ha renovado el convenio de colaboración con DYA Málaga, destinando 180.000 euros para seguir garantizando ayudas alimentarias de primera necesidad y artículos de higiene a personas vulnerables este 2026.

La alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha destacado la "gran labor" que desarrolla esta entidad, que, gracias a programa impulsado por el Consistorio, entregó el pasado año 1.100 'tarjetas monedero', de las que se beneficiaron unas 400 familias --más de 700 personas, de las que 210 eran menores--, que pudieron adquirir dichos productos en supermercados de proximidad del municipio.

"El programa de Garantía Alimentaria es uno de los más bonitos que hacemos, dentro de una iniciativa que nació en 2020, en la época del Covid, y que busca ofrecer una respuesta ágil a situaciones de emergencia social", ha remarcado Muñoz, que ha rubricado el acuerdo junto con el presidente de DYA, Joaquín Mejías, en un acto que también ha contado con la presencia de la gerente del colectivo, Paqui Muñoz.

La alcaldesa ha explicado que "la cuantía concedida puede incrementarse si las circunstancias sociales así lo requieren; en caso de que a final de año veamos que hay un aumento de familias necesitadas, se hace un suplemento presupuestario, porque para nosotros estos son los programas que son realmente importantes".

A través de estas tarjetas monedero, las familias beneficiarias pueden realizar compras de artículos básicos, incluyendo carne, pescado fresco, frutas y verduras, en un sistema que funciona mediante convenios con distintos supermercados y está dirigido a personas que no alcanzan unos ingresos mínimos establecidos.

Ha agradecido "el enorme esfuerzo" de la delegación de Derechos Sociales y de DYA Málaga, "una organización con muchísima experiencia y un gran equipo de voluntariado que nos permite llegar donde el Ayuntamiento no podría llegar con la misma inmediatez".

Por su parte, la gerente de DYA Málaga, Paqui Muñoz, ha resaltado la evolución y adaptación constante del programa desde la pandemia. "Justo después del COVID hubo muchas familias que se quedaron paradas y, a lo largo de los años, hemos ido adaptando la ayuda según las necesidades de la población de Marbella", ha apuntado.

Muñoz ha recordado que factores como la guerra de Ucrania, el incremento del precio de los combustibles y el encarecimiento general del coste de vida han provocado nuevas situaciones de vulnerabilidad. "Es una subvención muy fácil de pedir y de recibir siempre que se cumplan unos requisitos", ha apuntado.

Actualmente, DYA Málaga ya está gestionando ayudas para unas 150 familias en lo que va de año y mantiene abierto el plazo de solicitud. La responsable de la entidad ha incidido en que "muchas de las personas beneficiarias cuentan con empleo, pero no llegan a cubrir todos sus gastos y esta tarjeta les sirve de complemento".

Las tarjetas, que funcionan como bonos de compra, cuentan con un valor monetario definido de entre cien y ciento cincuenta euros en función de los miembros de la unidad familiar. Toda la información relativa a requisitos y documentación necesaria para optar a este programa de Garantía Alimentaria puede consultarse en su página web.