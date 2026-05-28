Marbella (Málaga) culmina regularización de las concesiones de hamacas en todo el litoral

La alcaldesa de Marbella informa sobre la regularización de las concesiones de hamacas en todo el litoral - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 28 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) ha culminado el proceso de regularización de las concesiones de hamacas en todo el litoral del municipio con la entrega de las adjudicaciones de los 132 lotes contemplados tras finalizar el proceso de licitación pública.

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, que ha estado acompañada del concejal del ramo, Diego López, ha presidido el acto celebrado en el Parque del Mediterráneo y ha destacado que esta iniciativa "supone un paso histórico hacia la modernización y la estabilidad definitiva de uno de los servicios más emblemáticos de nuestras costas".

Muñoz ha subrayado que el objetivo municipal ha sido "dar seguridad jurídica a los profesionales que tradicionalmente han desarrollado su actividad en este sector".

"Hoy les ofrecemos garantías para planificar e invertir en el futuro", ha señalado Muñoz, quien ha incidido en que el procedimiento se ha realizado "con estricto cumplimiento de la legalidad vigente y con absoluta transparencia".

Asimismo, ha valorado el esfuerzo realizado tanto por los adjudicatarios como por los técnicos municipales y las áreas implicadas en un proceso "largo y complejo", destacando especialmente la colaboración del área de Playas y del departamento de Contratación. "Detrás de cada lote hay muchos años de experiencia, esfuerzo diario y sacrificio familiar", ha afirmado.

Ha recordado que el Ayuntamiento inició hace años un proceso integral de regularización de los distintos aprovechamientos del litoral. "Cuando llegamos en 2007 no había ni un papel", ha apuntado la alcaldesa.

También ha repasado la ordenación progresiva de servicios como los chiringuitos, las zonas de masaje, los parques acuáticos, los kioscos y las actividades náuticas. En el caso de las concesiones de hamacas, ha detallado que los contratos derivados de esta adjudicación podrán alcanzar una duración de hasta ocho años, "permitiendo a los profesionales desarrollar su actividad con mayor estabilidad y capacidad de planificación".

En este punto, ha valorado, igualmente, el trabajo diario de los servicios municipales encargados del mantenimiento de las playas, con labores nocturnas de limpieza, reposición de arena y acondicionamiento del litoral. "La playa es uno de nuestros principales atractivos turísticos y un patrimonio natural, económico y social que debemos seguir cuidando entre todos", ha manifestado.

En este sentido, Muñoz ha repasado algunas de las actuaciones impulsadas este año por el Ayuntamiento para continuar mejorando el litoral, entre ellas la instalación de nuevos aseos públicos sostenibles, la renovación de más de 1.000 metros de pasarelas de madera accesibles y el plan de ampliación de los módulos de salvamento y primeros auxilios.

La alcaldesa ha avanzado que el nuevo Plan de Playas autorizado por la Junta de Andalucía para el periodo 2026-2029 permitirá ampliar la temporalidad de numerosos servicios, "favoreciendo la actividad económica y la creación de empleo vinculada al litoral".

"Todas estas actuaciones forman parte de una misma hoja de ruta para seguir avanzando hacia unas playas más modernas, accesibles, sostenibles y seguras, con servicios de calidad acordes al liderazgo turístico de Marbella", ha concluido Muñoz.