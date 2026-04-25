Marbella (Málaga) mantiene un sistema gratutito de pulseras identificativas en las playas para menores y vulnerables

Servicio de pulseras identificativas en las playas de Marbella. - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

MÁLAGA 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) ha puesto un año más a disposición de los usuarios de las playas un sistema de pulseras identificativas dirigido a menores y personas vulnerables, con el objetivo de facilitar su localización en caso de extravío y reforzar la seguridad durante la estancia en el litoral.

Según explican desde el Consistorio, la iniciativa, coordinada por el servicio de salvamento y socorrismo, consiste en la entrega gratuita de estos elementos fabricados en material sintético resistente al agua y con un diseño de alta visibilidad. Esta iniciativa permite que, ante una posible situación de desorientación, cualquier persona pueda alertar rápidamente a los servicios de emergencia.

Como complemento, los 17 módulos de salvamento del municipio cuentan con un protocolo específico de actuación y cada pulsera incorpora un código numérico y un color identificativo, mientras que los datos de contacto se registran exclusivamente por la plantilla de socorrismo y se trasladan al centro de coordinación.

De este modo, se garantiza la protección de datos, ya que el dispositivo no incluye información personal visible. En caso de extravío, el procedimiento establece que el socorrista que localiza al extraviado identifique el código y contacte con Coordinación, desde donde se avisa de forma inmediata a los familiares. Este sistema estará operativo los fines de semana y festivos hasta el 1 de junio y, posteriormente, funcionará todos los días durante la temporada alta.

En la pasada campaña de Semana Santa, el dispositivo permitió gestionar la localización de cuatro personas extraviadas dentro del conjunto de intervenciones realizadas por el servicio de playas. El Consistorio recuerda que las pulseras pueden solicitarse en cualquiera de los módulos de salvamento y recomienda su utilización especialmente en jornadas de elevada afluencia o en zonas de gran extensión. El servicio de socorrismo mantiene, además, labores de prevención e información continua dirigidas a los usuarios, con el fin de favorecer un uso seguro y responsable del litoral.