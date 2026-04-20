Marbella (Málaga) refuerza la accesibilidad en el litoral del municipio con nueve puntos de baño asistido

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, informa del refuerzo de la accesibilidad en el litoral del municipio con nueve puntos de baño asistido - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 20 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) continúa reforzando la accesibilidad en el litoral del municipio con nueve puntos de baño asistido que entraron en funcionamiento en Semana Santa y continuarán operativos hasta finales de septiembre.

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, ha señalado que la ciudad "tiene la gran suerte de contar con 27 kilómetros de costa y desde hace mucho tiempo entendimos que debíamos poner en marcha todos los recursos posibles para que cualquier persona, independientemente de sus circunstancias, pueda disfrutar de nuestras playas".

También ha precisado que "es un servicio que se distribuye cada dos kilómetros y medio o tres desde Cabopino hasta Guadalmina, garantizando una cobertura completa" y ha incidido en que "es una iniciativa que responde a una clara vocación de inclusión y de calidad".

La regidora ha detallado que "el dispositivo contempla el uso de sillas anfibias y el acompañamiento de personal especializado que facilita el acceso al agua a personas con movilidad reducida, mayores procedentes de residencias o usuarios con necesidades especiales" ya que, ha dicho, "el objetivo es ofrecer una atención personalizada en la que los ciudadanos, con una simple llamada telefónica, pueden coordinar su asistencia y disfrutar del baño con total seguridad".

Asimismo, ha valorado la mejora de las infraestructuras de apoyo, como la ampliación de las pasarelas de acceso, que han pasado de tener un ancho de metro y medio a tres metros, "lo que facilita considerablemente la movilidad y el tránsito hasta la orilla para usuarios con dificultades".

Por otro lado, Muñoz ha indicado que "es un programa utilizado por numerosas residencias de mayores, cuyos usuarios encuentran en esta propuesta una oportunidad para disfrutar del mar con las garantías necesarias".

Por último, ha remarcado que "este esfuerzo se enmarca en un modelo de excelencia turística que se refleja en estas nueve playas, que cuentan con Bandera Azul y certificaciones de calidad, donde los servicios de socorrismo, mantenimiento y accesibilidad son fundamentales".