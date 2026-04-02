Marbella recupera 92 millones por condenas por corrupción: "Hemos dado la vuelta a la situación" tras 20 años del GIL

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MARBELLA (MÁLAGA), 2 (EUROPA PRESS)

La localidad de Marbella ha recuperado unos 92 millones de euros procedente de condenas por casos de corrupción dictadas en distintos tribunales sobre personas vinculadas a los gobiernos locales del Grupo Independiente Liberal (GIL), que dirigieron la ciudad desde finales de los 90 y que acabaron, hace ahora 20 años, con el inicio de la operación 'Malaya', que llevó a la disolución, por primera vez, de un ayuntamiento en España.

"Después de estos 20 años de la operación 'Malaya', le hemos dado la vuelta a la situación. Hemos pasado de tener embargados hasta el cementerio, a tener nuevos equipamientos. Hemos posicionado nuestra marca Marbella", ha dicho la actual alcaldesa, Ángeles Muñoz, que también fue la primera regidora elegida en las urnas, después de la disolución del Consistorio y de una comisión gestora, constituida en abril de 2007.

Con 'Malaya' terminó la era de Jesús Gil, fallecido pocos años antes, en 2024, y de su partido en Marbella. El 29 de marzo de 2006 fue detenida Marisol Yagüe, la última alcaldesa del GIL; junto a otros ediles, como la exsocialista Isabel García Marcos; y el que era asesor de Urbanismo del Ayuntamiento, considerado cerebro de la trama de corrupción, Juan Antonio Roca. El número de detenidos aumentó hasta más de 100, entre ellos el exregidor Julián Muñoz.

El juicio del caso 'Malaya' comenzó en septiembre de 2010 con 95 acusados --políticos, funcionarios y empresarios--; y finalizó, tras casi 200 sesiones, con 86 personas en el banquillo. Medio centenar de personas fueron condenadas; pero en este tiempo también se han celebrado otros procedimientos relacionados con la corrupción en Marbella, como los casos 'Saqueo I y II', y los procesos llevados por la vía contable en el Tribunal de Cuentas.

Muchos de los bienes incautados a los condenados en esos procesos judiciales o embargados a empresas vinculadas con ellos se pusieron a la venta en una página web creada por Idea Asesores, bajo el encargo de la Sección Primera de la Audiencia de Málaga, que juzgó y ejecutó la sentencia de 'Malaya'. El fin era publicitarlos y poder venderlos en las mejores condiciones para atender al conjunto de responsabilidades civiles y penales y recuperar dinero.

Según fuentes de la entidad, más de 60 millones de euros se ha obtenido producto de la venta de bienes muebles e inmuebles vinculados a Roca, otros condenados o empresas vinculadas con ellos; bienes tan conocidos como el hotel La Malvasía, en la aldea de El Rocío, en Almonte (Huelva), vendido por 2,1 millones de euros; la colección de coches de caballos y carruajes, relojes o embarcaciones y puntos de atraque.

Esa misma entidad fue designada por el Tribunal de Cuentas como especializada para la ejecución de los bienes inmuebles embargados a personas, tanto políticos como funcionarios, que, en el ejercicio de su función, fueron declaradas responsables, desde el punto de visto contable, en el manejo de bienes, caudales y/o efectos públicos en procedimientos en los que el Ayuntamiento de Marbella está como perjudicado.

En este sentido, son por el momento unos 17 millones de euros los recaudados con la venta a precios de mercado, a través de una segunda web que Idea Asesores puso en marcha, de parcelas, locales, viviendas y derechos cuya titularidad se atribuye a esas personas con responsabilidad contable según el Tribunal de Cuentas, han precisado a Europa Press desde la entidad, que mantiene activa dicha página --www.ideaentidadespecializada.com--.

A pesar de haber recuperado esos 92 millones, en estos 20 años, Marbella ha seguido pagando las consecuencias de la situación en la que la corrupción dejó a la ciudad. De hecho, según han precisado fuentes municipales a Europa Press, se han pagado 450 millones por deudas a entidades bancarias, a otras administraciones u organismos públicos y a proveedores; y el Ayuntamiento abona unos 20 millones de euros al año de deuda heredada.

No obstante, la alcaldesa ha destacado que en estos años también se ha conseguido algo importante, como es "devolver esa seguridad jurídica y urbanística, garantizando sobre todo el patrimonio a aquellos terceros de buena fe que no podían ni siquiera pedir una hipoteca". "Todo ello, además, dando la mayor cobertura social y, sobre todo, apoyando a los más vulnerables", según ha apuntado.

Según ha considerado Ángeles Muñoz a través de una nota de audio, remitida a Europa Press, "después de estos 20 años hemos sido capaces entre todos de salvar una situación límite y además de posicionarnos entre las mejores ciudades del mundo", también referencia en el ámbito turístico. "Y eso es gracias al gran esfuerzo que hemos hecho entre todos y al final este es el resultado", ha concluido.