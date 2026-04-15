Marbella refuerza atención para facilitar la documentación a los extranjeros que soliciten regularización

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MARBELLA (MÁLAGA), 15 (EUROPA PRESS) El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) va a reforzar las Oficinas de atención al Ciudadano (OAC) de Marbella y San Pedro Alcántara para facilitar la documentación a los extranjeros en España que soliciten la regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno.

Así, según ha indicado el Consistorio en un comunicado, a partir de este miércoles, los usuarios podrán pedir esta información, siempre con cita previa en el enlace https://citaprevia.marbella.es/, en el Palacio de Congresos Adolfo Suárez, donde se va a incrementar el personal y se ampliará el horario, de 09,00 a 14,00 horas y de 17,00 a 19,00 horas, de lunes a viernes, exclusivamente para este trámite; así como en la oficina habilitada en el Vivero de Empresas de la plaza de los Naranjos y en la de la Tenencia de San Pedro Alcántara, en el mismo horario.

También podrán hacerlo en las de Nueva Andalucía, Las Chapas, el Centro Cívico de Divina Pastora y los distritos Este y Oeste de 9.00 a 14.00 horas, de lunes a viernes, y de 16.30 a 19.30 horas los martes y jueves en Plaza de los Naranjos y la Tenencia de Alcaldía de San Pedro Alcántara.

Los usuarios podrán demandar tanto el informe de empadronamiento como el de vulnerabilidad para la autorización de residencia en circunstancias excepcionales por razón de arraigo extraordinario, documentos que permitan acreditar una permanencia ininterrumpida en el país de al menos cinco meses anteriores a la solicitud como requisito indispensable para acogerse al proceso.