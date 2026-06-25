Más de 3.000 estudiantes de Málaga participan en la última edición de 'La Noche en las Aulas'

Estudiantes en la última edición de 'La Noche en las Aulas' de Málaga - UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

MÁLAGA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La última edición de 'La Noche en las Aulas', el formato de divulgación con el sello de 'la Noche Europea de los Investigadores', ha vuelto a estar presente en los centros educativos malagueños aproximando el trabajo y el conocimiento generado en la UMA. En este curso 2025/2026 que llega a su fin, se han ofrecido talleres, charlas y actividades multidisciplinares que han llegado a cerca de 3.000 estudiantes de primaria, secundaria y bachillerato.

Según explican desde la UMA en un comunicado, han participado más de 80 investigadores de la Universidad de Málaga, el formato de divulgación ha presentado encuentros muy diferentes: desde talleres orientados a la ecología, la biología, la filología o la historia del arte, hasta otros centrados en la ciencia, la tecnología, el derecho, la medicina, la nutrición o la ingeniería.

Superando la veintena de propuestas, han formado parte de esta edición más de treinta centros de todas las etapas educativas de Málaga capital, Marbella, Villanueva de la Tapia o Alhaurín de la Torre, entre otros municipios malagueños, e incluso se han incluido algunas sesiones en otras provincias andaluzas.

TALLERES MULTITUDINARIOS

Los talleres y charlas se han adaptado a las distintas etapas formativas, desde educación infantil hasta bachillerato y formación profesional. Entre las actividades más multitudinarias se han encontrado talleres como 'Educa en soporte vital', con formación en RCP, que ha tenido numerosas sesiones orientadas al alumnado de ESO y bachillerato.

Así como 'Colegio Circular y Bioclimático', dedicado a la sostenibilidad y la arquitectura eficiente; o 'Educa tu alimentación', centrado en los hábitos saludables y en visibilizar el valor de la investigación biomédica y la ciencia, que ha planteado itinerarios pedagógicos adaptados a estudiantes de primaria, secundaria y bachillerato.

María Rosa Bernal López, participante en este taller coordinado por un nutrido grupo de investigadores de Ibima Plataforma Bionand y la Universidad de Málaga, recalca que la participación en 'La Noche en las Aulas' ha sido una experiencia "profundamente enriquecedora y gratificante. Esta iniciativa nos ha brindado una oportunidad idónea para romper las barreras del laboratorio y trasladar el impacto de nuestro trabajo diario al ámbito educativo".

Además, la investigadora ha subrayado "la magnífica acogida, el respeto y el interés y la ilusión con la que el alumnado ha vivido cada una de las sesiones".

Otro de los nuevos talleres integrados en esta edición que ha cosechado un gran éxito ha dirigido su mirada hacia uno de los grandes problemas actuales, la vivienda: con el título 'Málaga, ¿para vivir o sobrevivir?', el equipo investigador ha explorado en las aulas cómo el turismo masivo está transformando Málaga, y cómo estas transformaciones afectan la vida cotidiana.

Francisco Conejo, uno de los investigadores responsables del taller, destaca de manera muy positiva que la experiencia les ha permitido hablar sobre la turistificación en diferentes niveles educativos: "El alumnado ha podido valorar el fenómeno desde distintas perspectivas, como la movilidad, el tipo de actividad comercial o el espacio público a partir de su propia percepción".

Además, ha reseñado la importancia de tratar estos procesos urbanos de forma colectiva: "Es necesario incorporar también la mirada y la opinión de la población joven. Reflexionar sobre este fenómeno puede ser un primer paso para fomentar una ciudadanía crítica e implicada en la construcción de ciudades más habitables".

UN GRAN ESPACIO PARA LAS HUMANIDADES

Asimismo, las humanidades han estado muy presentes en actividades como 'Filólogos de guardia', 'Había una vez un bosque mágico: Introducción infantil a la comedia inglesa', '¿Cómo se escribía y se hablaba en la Málaga del siglo XIX?' o '¿Qué quieren decir(nos) los sentidos?: De la experiencia inmersiva al papel'.

No solo han estado presentes, sino que también han sido las protagonistas, ya que las humanidades como opción de carrera universitaria se han convertido en el tema central de uno de los talleres propuestos al alumnado de bachillerato.

Patricia Álvarez, responsable de este encuentro, enfatiza la buena respuesta del alumnado: "La acogida de la charla fue muy positiva. El alumnado planteó preguntas sobre las distintas salidas profesionales. Lo más valioso de la experiencia fue comprobar la curiosidad y participación de los estudiantes, y poder acercarles una visión actual y dinámica de las humanidades como una opción de futuro con amplias posibilidades".

Por cuarto año consecutivo, el formato de 'La Noche en las aulas' se ha consolidado como un programa permanente que traslada la investigación a las aulas malagueñas. A través de más de un centenar de talleres y charlas, estudiantes de todas las etapas escolares pueden aproximarse a la investigación que se está desarrollando en la actualidad en el entorno universitario y descubrirla, de primera mano, a través de quienes trabajan en ella cada día.

Esta actividad forma parte del Plan Anual de Divulgación Científica de la Universidad de Málaga 2026 'UMA Divulga', coordinado por la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación, integrada en el Servicio de Publicaciones y Divulgación Científica del Vicerrectorado de Investigación y Divulgación Científica, con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.