Mijas (Málaga) prepara un verano lleno de actividades para los más jóvenes en la playa del Torreón de La Cala

Actividades de verano en Mijas - AYUNTAMIENTO DE MIJAS

MIJAS (MÁLAGA), 25 (EUROPA PRESS)

Mijas ya tiene lista la programación de actividades para este verano que se van a desarrollar en el municipio malagueño. Bajo el nombre de 'Territorio juventud' estas acciones están pensadas para que los jóvenes pasen un verano lo más activos posible. El punto de encuentro será la playa del Torreón de La Cala, donde se podrán practicar distintas disciplinas deportivas de manera gratuita.

La alcaldesa de Mijas, Ana Mata, acompañada de la edil de Juventud, Melisa Ceballos, ha sido la encargada de presentar las distintas actividades para jóvenes que se van a desarrollar este verano en el municipio.

De esta forma los jóvenes podrán hacer padel surf, big padel surf, kayak, palas, voley, snorkel, fútbol playa y totem reciclado. Las actividades se desarrollarán todos los viernes y sábados de julio y agosto en horario de 17,00 A 20,00 horas, según han explicado desde el Ayuntamiento en un comunicado.

Las acciones con más protagonismo serán el pádel surf y kayak, aunque en el caso de que las condiciones meteorológicas no lo permitan se realizará el resto de actividades que no requieren navegación. Monitores especializados asesorarán, asistirán y ayudarán a los participantes.

Cada jornada se desarrollará en seis turnos de 30 minutos, con capacidad de 200 usuarios por jornada divididos en distintos grupos. Los jóvenes interesados podrán inscribirse en las actividades mediante el código QR, reservando su plaza para cada jornada de manera previa y semanalmente.

El plazo de inscripción se abrirá cada miércoles a partir de las 10,00 horas hasta completar las plazas, siendo el primer día de inscripción el próximo 1 de julio.

'Territorio juventud' contará con un puesto de vitamina con limonada, frutas y barritas energéticas que estará a disposición de los participantes, al igual que contará con música para dotar de ambiente a la zona.

Mata ha explicado que la iniciativa tiene como objetivos fomentar actividades saludables al aire libre en un entorno natural, los valores sostenibles medioambientales, la sociabilidad entre el colectivo juvenil y la cooperación y el trabajo en equipo.