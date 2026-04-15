Montero dice que Transportes tendrá ruta alternativa en el plan de Cercanías y trabaja en terminar obras de AVE a Málaga

Archivo - Un tren de Cercanías de Renfe procedente de Fuengirola llega a la parada apeadero de Los Álamos, en Torremolinos. - EUROPA PRESS - Archivo

ANTEQUERA (MÁLAGA), 15 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha señalado que "seguro que el Ministerio de Transportes tendrá prevista una ruta alternativa de movilidad" cuando se lleve a cabo el plan de mejora de la línea C-1 de Cercanías y ha apuntado, además, que se trabaja "de forma intensa, poniendo lo mejor, tanto humana como materialmente, en la finalización de esas obras del AVE que han mantenido interrumpido este transporte durante este tiempo".

Así ha respondido Montero al ser preguntada por los periodistas en Antequera (Málaga) sobre los problemas de movilidad ferroviaria de la provincia malagueña, al tiempo que ha dicho a esos usuarios "que tienen que ver alterada su ruta o de alguna manera dificultada durante estos días" que "siempre se provocan molestias a los usuarios" con este tipo de actuaciones y que se trabaja "por su seguridad" y para "mejorar las condiciones del servicio".

"El Ministerio de Transporte ha tenido siempre una gran obsesión con que los Cercanías funcionen correctamente. Son el medio de transporte ferroviario más utilizado por la población y, por tanto, tenemos que garantizar no solamente la seguridad, sino la comodidad en su utilización", ha aseverado la también candidata socialista a la Presidencia de la Junta.