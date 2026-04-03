Montero visita a las cofradías que procesionan en Málaga en este Viernes Santo

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, en su visita a las cofradías que procesionan este Viernes Santo en Málaga. - PSOE-A

MÁLAGA 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha asistido este Viernes Santo a las cofradías que procesionan por las calles de la ciudad de Málaga.

En un mensaje difundido a los medios por parte de la formación, Montero ha comenzado su recorrido visitando la Hermandad del Santo Sepulcro, una cofradía fundada a finales de XIX y que destaca "por su solemnidad y sobriedad".

Asimismo, la líder socialista ha tenido la oportunidad de acompañar a sus hermanos en los instantes previos a su salida procesional desde su Casa Hermandad en calle Alcazabilla.

Además, la dirigente socialista ha visitado la Cofradía de la Hermandad Cristo del Amor y Nuestra Señora de la Caridad, que este año procesiona con el nuevo trono del Santísimo Cristo del Amor. Allí ha podido comprobar los últimos preparativos "en un año de especial ilusión para esta cofradía".