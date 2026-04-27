Moreno pide a Sánchez que de manera "inmediata se siente a negociar" con médicos para acabar con la huelga

1082101.1.260.149.20260427203348 El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (Fotografía de Archivo) - Nacho Frade - Europa Press

ANTEQUERA (MÁLAGA), 27 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha reclamado este lunes al jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, que de manera "inmediata se siente a negociar" con los médicos para acabar con una huelga que tanto "daño" está haciendo al sistema sanitario.

Durante su intervención en un acto en Antequera (Málaga), en el marco de la precampaña electoral por los comicios autonómicos del 17 de mayo, Juanma Moreno se ha referido a la nueva huelga médica que se ha iniciado este lunes y que supuesto la suspensión de numerosas citas.

"Una huelga contra el Gobierno de España, porque la ministra de Sanidad (Mónica García), que es la competente en este caso, no se quiere sentar con ellos", ha señalado Moreno, quien ha indicado cada día de huelga que se hace se pierden 50.000 actos médicos.

"Estamos hablando de que cada día de huelga se cancelan 50.000 consultas, pruebas diagnósticas u operaciones quirúrgicas", ha añadido Juanma Moreno, apuntando que, desde que empezó la huelga, se han perdido "770.000 actos asistenciales para pacientes andaluces "teniendo un impacto de 111 millones de euros".

Tras recordar que su Gobierno ha llegado a cinco acuerdos con las organizaciones sindicales, ha instado a Pedro Sánchez a que de "manera inmediata, se siente, negocie y acabe con esta situación que tanto daño le hace a nuestro sistema sanitario".

Ha señalado que las comunidades autónomas no pueden soportar "la falta de diálogo por parte del Gobierno de España hacia los profesionales sanitarios".

"Sí hay una responsabilidad, la de quien no tiene la capacidad de diálogo ni la voluntad política de sentarse a negociar para acabar de una vez con una huelga que tanto daño está haciendo a nuestras listas de espera y a nuestro sistema sanitario", ha sentenciado Juanma Moreno.

Ha indicado que "de las poquitas competencias" que tiene el Gobierno central en materia de sanidad es la elaborar el estatuto de los profesionales sanitarios y es "incapaz, después de meses, de llegar a un acuerdo".