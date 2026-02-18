El Museo Picasso, sede de Málaga de Festival con Europa y el centenario de Rafael Azcona como ejes principales

MÁLAGA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El auditorio Christine Ruiz-Picasso del Museo Picasso Málaga (MPM) vuelve a ser una de las sedes del MaF (Málaga de Festival), la programación cultural que precede al Festival de Málaga, que este año cumple su 29 edición.

Dos son las actividades previstas en este espacio: el tradicional versometraje, el sábado 21 de febrero; y un encuentro entre Andrea Rizzi y Sami Naïr, que conversarán sobre geopolítica internacional, el miércoles 4 de marzo.

Bajo el título 'Europa ante su espejo', el MaF pretende impulsar diálogos centrados en la vigencia de los valores europeos, y mostrará la universalidad esta cultura como espacio en el que podemos reflejarnos y desde el que edificar un presente común.

Además, recuperará también, y desde la contemporaneidad, la figura y obra de uno de los guionistas y novelistas más importantes de nuestro patrimonio: Rafael Azcona. Lo hará con las actividades enmarcadas en el ciclo 'Los 100 de Azcona', en el centenario del nacimiento del guionista de clásicos del cine español como 'El pisito' (1958), 'El verdugo' (1963) o 'La escopeta nacional' (1978).

El auditorio Christine Ruiz-Picasso se suma un año más como sede del MaF acogiendo dos actividades que recogen este eje discursivo. La primera tendrá lugar el sábado 21 de febrero a las 20.00 horas, que presentará el Versometraje especial 'Europa ante su espejo'. Se trata de una de las actividades más queridas del MaF, que además ha encontrado en el Museo Picasso Málaga a su compañero de baile ideal.

Es una actividad lúdica, que busca celebrar ese espacio propio que se genera cuando el lenguaje cinematográfico se une al lenguaje de las ideas y las palabras, han señalado desde la pinacoteca en un comunicado.

A través de una selección de escenas de películas europeas, los participantes reflexionarán sobre estas obras cinematográficas, en el actual paradigma, al tiempo que vincularán estos largometrajes con textos de creación propia o autoría ajena.

En esta edición intervendrán Marta Sanz, Marc Colell, Valerio Rocco Lozano, Lola Ruiz, Fernando Jiménez, Cristina Consuegra, Isidro López-Aparicio, Miriam Reyes y Mar Gómez Glez.

La segunda actividad, también dentro del eje temático 'Europa ante su espejo', tendrá lugar el miércoles 4 de marzo a las 19.00 horas. El Auditorio acogerá una prometedora conversación entre Andrea Rizzi y Sami Naïr, dos de los nombres propios que mejor están leyendo la geopolítica internacional, el margen europeo y el horizonte hacia el que debe dirigirse Europa para poder ser la Europa de los valores fundacionales.

De hecho, la charla promete ir más allá del análisis riguroso y plantear posibles políticas de la esperanza desde las que impulsar un nuevo orden que plante cara al avance del tecnocapitalismo y ponga en el centro de sus políticas a las personas.

Andrea Rizzi es periodista, corresponsal de Asuntos Globales de El País, donde además publica una columna semanal de opinión dedicada a Europa.

Sami Nair, por su parte, es catedrático de Ciencias Políticas, consejero de Estado honorario, exdiputado europeo y especialista en migraciones. Ha publicado ensayos sobre geopolítica e identidades, y su último libro es 'Europa encadenada. El neoliberalismo contra la Unión' (Galaxia Gutenberg, 2025).

Ambas actividades tendrán lugar en las fechas mencionadas en el Auditorio Christine Ruiz-Picasso del Museo Picasso Málaga, en la plaza de la Higuera, acceso por calle Alcazabilla, y tendrán entrada libre y gratuita hasta completar el aforo.