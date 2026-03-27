El Museo Carmen Thyssen Málaga acoge una exposición sobre las obras más destacadas de la Colección Suñol Soler

El Museo Carmen Thyssen Málaga presenta su nueva exposición temporal ‘Archipiélago. Cartografía imaginaria de la Colección Suñol Soler (1960-1980)’. - EDUROSACERVANTES

MÁLAGA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Museo Carmen Thyssen Málaga presenta su nueva exposición temporal 'Archipiélago. Cartografía imaginaria de la Colección Suñol Soler (1960-1980)', que ofrece una nueva mirada a una de las principales colecciones de arte contemporáneo del país --la que compiló el empresario y filántropo barcelonés Josep Suñol Soler (1927-2019)-- a través de una selección de 45 obras de 35 artistas de variadas tendencias y estilos.

Según ha informado el Ayuntamiento en una nota, la exposición, de producción propia, y organizada conjuntamente con la Colección Suñol Soler y la Fundació Suñol, ha sido comisariada desde el Área de Conservación del Museo, por Bárbara García y Alberto Gil.

A la inauguración oficial de la exposición han acudido el presidente de la Fundació Suñol, prestadora y protagonista de la muestra, Rodrigo Navia-Osorio Vijande; el responsable territorial de la Fundación 'la Caixa' en Andalucía, Ceuta y Melilla, entidad colaboradora de la exposición, Juan Carlos Barroso; el director del Área de Negocio de Málaga Este de CaixaBank, Enrique Sánchez Domínguez; y la directora artística y el gerente del Museo Carmen Thyssen Málaga, Lourdes Moreno y Javier Ferrer.

Picasso, Miró, Gordillo, Warhol, Braque, Arp, Hernández Pijuan, Palazuelo, Ràfols- Casamada, Miralles, Solano, Calvo, Tàpies, Zush, entre otros muchos artistas, dan forma a este recorrido por el arte español e internacional de las décadas de 1960, 1970 y 1980, con la presencia de obras emblemáticas como 'Mao', de Andy Warhol (1972), principal pieza de la Colección Suñol Soler e icono de la cultura pop del siglo XX, que visitará el Museo junto a otras como 'Busto de mujer con blusa amarilla', de Picasso; 'Piscina azul', de Luis Gordillo; 'Peinture', de Joan Miró, o 'Pintura en blau', de Antoni Tàpies.

Además, en el marco de la muestra, se expondrán por primera vez piezas de la Colección Suñol Soler que hasta la fecha eran inéditas. Se trata de obras de Villalba, Chillida, Ràfols-Casamada, Llena y Griffa. En este sentido, el Consistorio ha destacado que 'Archipiélago' propone una "novedosa y sugerente" lectura de esta importante colección, caracterizada por la variedad de artistas y tendencias, y que refleja los gustos e intereses de su propietario, apasionado coleccionista del arte de su tiempo.

A partir de la misma, la muestra acoge un rico y heterogéneo exponente de obras del arte español de los años 60 al 80 del siglo XX, así como algunas piezas de artistas de cabecera de la vanguardia internacional.

De esta manera, la exposición se convierte en una narración desde dentro de la colección que Josep Suñol Soler conformó a partir de finales de los años sesenta y que, especialmente, se nutrió en las dos siguientes décadas gracias al asesoramiento y la amistad del galerista español Fernando Vijande (1929-1986).

Según ha descrito la Administración local, su afán coleccionista le hizo convertirse en uno de los grandes promotores del arte emergente del momento, sobre todo del catalán, su entorno más inmediato y personal, y de las vanguardias. La diversidad de tendencias de la colección motiva la idea de archipiélago que da nombre a la exposición.

En efecto, el legado Suñol Soler queda lejos de una colección monolítica -o continental-, para dar paso a un conjunto de islas estilísticas que cooperan para conformar un elenco variado, ameno y multilingüe. De esta manera, la figuración y la abstracción, la geometría y el arte conceptual, el expresionismo y la pintura matérica conforman verdaderos islotes con obras de cronologías diversas cuya selección para esta muestra propone un catálogo abreviado del arte contemporáneo español e internacional. Y que, en la parte más personal, es también un relato de los gustos e intereses artísticos del propio Josep Suñol.

Todo ello se organiza en cinco ejes conceptuales -aquí cinco islas- que cruzarán el arte del siglo XX y conforman el 'Archipiélago' propuesto por el Museo Carmen Thyssen Málaga: el individuo, con sus transformaciones y alteraciones; la naturaleza, que persiste aún en estas etapas creativas; el valor de lo esencial como una propuesta de reinicio; los signos y lo indescifrable, y, finalmente, lo matérico y lo primigenio.

En palabras de Lourdes Moreno, "la generosa colaboración de la Fundació Suñol, que preside Rodrigo Navia-Osorio, nos ha permitido explorar el arte español, al que venimos dedicando especial atención en nuestra programación expositiva, desde una colección extraordinaria, donde el complejo y experimental panorama catalán se entrecruza con el de otros lugares de España y con piezas de los grandes autores de la vanguardia internacional".

Al respecto de la exposición, ha añadido que "la libertad que desde la Colección Suñol Soler nos han dado para volver a leer, con nuestra propia perspectiva, las obras reunidas por Josep Suñol, ha resultado en una hermosa metáfora, la de la colección como archipiélago, que ilustra perfectamente su diversidad y riqueza".

Por su parte, el presidente de la Fundació Suñol, Rodrigo Navia-Osorio Vijande, ha expresado que "es un verdadero honor que una institución de referencia como el Museo Carmen Thyssen Málaga, con la que hemos tenido la oportunidad de colaborar en distintas ocasiones, nos haya brindado la posibilidad de organizar la mayor exposición dedicada hasta la fecha a la Colección Suñol Soler, con una amplia selección de entre nuestras más de 1000 obras de más de 250 artistas, contribuyendo así a nuestro principal objetivo: difundirla y ponerla al servicio de la sociedad".

Al respecto, Navia-Osorio ha querido destacar "la profesionalidad, sensibilidad y el rigor del equipo del Museo, que propone una nueva lectura de la Colección. Entre todas las obras que conforman esta exposición, quiero destacar muy especialmente la presencia del 'Mao' de Andy Warhol".

"Su relevancia no radica únicamente en su indiscutible valor artístico, sino también en su profundo significado personal para Josep Suñol Soler, aspectos que los visitantes tendrán la oportunidad de descubrir en esta exposición única", ha añadido, a la vez que ha concluido expresando su deseo de "poder desarrollar nuevos proyectos conjuntos en el futuro con ésta y otras instituciones comprometidas con la difusión del arte y el acceso a la cultura".

Con motivo de la muestra, el Museo ha editado un catálogo, con textos de los comisarios, así como con un ensayo elaborado por el catedrático de Estética y Teoría del Arte de la Universidad de Málaga, Luis Puelles.

Por otro lado, Fundación 'la Caixa' vuelve a colaborar, una vez más, con el Museo Carmen Thyssen Málaga en el patrocinio de esta muestra. Esta entidad que viene apoyando desde hace años el programa Educativo y de Acción Cultural, también participó en la anterior exposición temporal 'Telúricos y primitivos. De la Escuela de Vallecas a Miquel Barceló'. La exposición 'Archipiélago. Cartografía imaginaria de la Colección Suñol Soler (1960- 1980)' estará abierta hasta el 6 de septiembre.