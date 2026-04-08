El Museo Carmen Thyssen Málaga alcanza la quinta edición de 'Tangentes. Experiencias de danza y performance'

Archivo - Fachada Museo Carmen Thyssen Málaga - MUSEO CARMEN THYSSEN MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Museo Carmen Thyssen Málaga celebra la quinta edición del ciclo 'Tangentes. Experiencias de danza y performance', que propone experiencias escénicas en diálogo con los contenidos del museo. En 2026, será la exposición temporal 'Archipiélago' la que sirva como hilo conductor de las tres propuestas que se llevarán a cabo los miércoles 15 y 29 de abril y 6 de mayo, a las 21,00 horas.

La Compañía La Yunta, formada por Verónica Ruth Frías y Niche Ramírez acompañados por la música de Daniel Blacksmith, así como las coreógrafas Melisa Calero y Cristina Savage firman las tres propuestas de esta edición de 'Tangentes', que arrancará el miércoles 15 de abril con 'La cosecha'.

La obra es la segunda pieza de una trilogía escénica iniciada por la Compañía La Yunta con 'La Veda', que se articula a partir de la lógica del ciclo: sembrar, sostener, esperar, recoger. La escena se organiza alrededor de una mesa blanca que funciona como superficie de trabajo y de acumulación. En ella se inscriben imágenes vinculadas al paso del tiempo y a los procesos naturales.

'La Gloria' será la segunda propuesta del ciclo, a representar el miércoles 29 de abril. Se trata de una pieza de Melisa Calero. Es "un ritual de iniciación que concibe la vulnerabilidad como un acto de resistencia y potencia", ha explicado. Calero propone un viaje catártico donde transita por diferentes estados para que su cuerpo sea atravesado "por la belleza y la gloria" entendida como lugar de revolución, celebración y euforia existencial.

El ciclo 'Tangentes' finalizará el miércoles 6 de mayo con la pieza 'Primigenia': una creación de Cristina Savage. La obra es una performance escultórica y pictórica en vivo que fusiona escultura, pintura y cuerpo en un ritual contemporáneo de creación y transformación.

La artista construirá figuras de barro rojo sobre una gran tela blanca extendida en el suelo, activando una instalación efímera que funciona como registro material del acto.

El precio de cada espectáculo es de 12 euros, si bien existe la posibilidad de adquirir un bono para los tres espectáculos, al precio de 24 euros en total. Además, con la compra de cada entrada, se puede hacer una visita al museo hasta la fecha de finalización de 'Archipiélago', el 6 de septiembre.