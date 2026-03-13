Natalia Oreiro: "Poder crear películas comprometidas es algo que agradezco porque escasea muchísimo"

La actriz Natalia Oreiro en el Festival de Cine de Málaga. - FESTIVAL DE CINE

MÁLAGA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La actriz Natalia Oreiro recibe en la noche de este viernes en el Teatro Cervantes la Biznaga de Honor del 29 Festival de Cine de Málaga y ha destacado que "tener la posibilidad de hacer películas distintas, reales, humanas, comprometidas, es algo que como actriz agradezco a los productores porque escasea muchísimo".

"Esta noche me entregan un reconocimiento a mi carrera y yo, en realidad, no siento que sea una gran actriz", ha afirmado Oreiro en un encuentro con la prensa. "Yo siento que soy una gran trabajadora de la actuación", ha añadido.

Al mirar atrás en su carrera, la actriz uruguaya ha reconocido que ha aprendido "mucho en todos estos años a dejarme dirigir, a confiar, a tirarme al vacío, a aprender de mis compañeros y compañeras, y a escuchar y estar presente". "Y lo que más he aprendido es a escuchar como intérprete", ha dicho.

En su primera presencia en el Festival de Málaga, Natalia Oreiro ha traído dos largometrajes: 'La mujer de la fila' y 'La casaca de dios'. Y esta noche va a recibir la Biznaga de Oro del certamen de la ciudad en la que vivió una parte de su infancia.

"He trabajado con muchos directores. Hay directores que les gusta hacer 40 tomas de una misma escena. Claro, hay un desgaste ahí. Son técnicas. A veces se llega a cosas interesantes con el desgaste porque hay un momento donde quieres matarlo, o matarla", ha bromeado sobre ciertos aspectos de la actuación en cine.

Oreiro no se pone barreras sobre géneros, aunque sí tiene sus preferencias. "Yo hago todo tipo de cine. Me gusta mucho hacer comedia, me gusta mucho hacer reír, me gusta mucho cantar y me gusta mucho hacer películas sociales", ha apuntado en un encuentro en el marco del Festival de Málaga.

"Necesitamos llanto, necesitamos alegría, necesitamos música. Pero pareciera que hoy solamente se hace un tipo de cine que, a priori, decís 'Bueno, vamos a dejar así la cabeza de la gente y todo, vamos a hacerlo igual'. Y tener la posibilidad de hacer películas distintas, reales, humanas, comprometidas, es algo que como actriz agradezco a los productores porque escasea muchísimo", ha concluido la actriz.