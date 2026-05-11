Nueve detenidos tras caer una organización criminal que enviaba droga desde Málaga a países de Europa

Archivo - Imagen de recurso de un agente de la Guardia Civil de espaldas. - GUARDIA CIVIL - Archivo

MÁLAGA 11 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, enmarcada en la denominada operación 'Ondas', ha desmantelado una organización criminal dedicado al tráfico de drogas entre España y diversos países de la Unión Europea y ha detenido a nueve personas.

La investigación se inició cuando los agentes tuvieron conocimiento que en Marbella (Málaga) se asentaba un grupo criminal compuesto por ciudadanos de nacionalidad holandesa y venezolana que enviaban marihuana a través de empresas de paquetería desde la provincia de Málaga hasta Polonia, Alemania, Bélgica, Luxemburgo, Francia e Italia, ha indicado la Guardia Civil en un comunicado.

Para ello, ocultaban la droga en neveras de poliespan que empaquetaban y remitían a través de empresas de envío internacional usando datos ficticios del remitente.

En concreto, se han realizado seis registros domiciliarios en Polonia, Bélgica, Italia y tres en España y se han interceptado 17 paquetes, incautándose un total de 47,58 kilogramos de marihuana, 8,3 kilogramos de hachís y 23.000 euros en efectivo.

Los agentes han detenido a nueve personas --tres de ellas en España, dos en Italia, dos en Bélgica y dos en Polonia- siendo acusados de un delito de pertenencia a organización criminal y tráfico de drogas.

Los detenidos en España fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Marbella quien decretó el ingreso en prisión de los tres arrestados.

Esta operación ha sido llevada a cabo por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga junto con la Policía Belga, la Policía Polaca y los Carabinieri italianos.