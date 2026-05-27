El nuevo contrato de Parques y Jardines de Rincón de la Victoria (Málaga) alcanza los tres millones de euros por año

El nuevo contrato de Parques y Jardines de Rincón de la Victoria alcanza los tres millones de euros por año. - AYTO. RINCÓN DE LA VICTORIA

RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA), 27 (EUROPA PRESS)

El nuevo contrato de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria (Málaga) se ha adjudicado por los próximos cinco años y contempla una inversión por año de casi tres millones de euros, 2.963.417,99 con el IVA incluido, hasta 100.000 euro en mejoras iniciales, 50.000 euro en mejoras anuales y un importante incremento de las zonas verdes municipales.

Así lo ha explicado el concejal del área, Manuel García, que ha destacado las importantes novedades que trae consigo este contrato y "que redundará en un municipio más verde". El contrato se ha adjudicado a la UTE Ingeniería y Diseños Técnicos, SAU-ITUVAL S.L.

El alcalde, Francisco Salado, ha explicado que han adjudicado el nuevo contrato de mantenimiento de parques y jardines "que tendrá una enorme repercusión en el municipio".

"Incrementando la inversión anual en 1,5 millones no sólo lograremos mejorar las actuales zonas verdes, sino ampliarlas, e incrementar los tratamientos fitosanitarios necesarios a especies arbóreas. Además, crearemos más empleo y llevaremos a cabo un mantenimiento integral del nuevo parque periurbano", ha señalado.

El nuevo contrato, por tanto, contempla un mantenimiento durante los cinco próximos años con 2.963.417,99 de euros de inversión, es decir 1.592.241,90 millones de euros al año, con respecto al anterior contrato. Además, habrá 100.000 euros más en mejoras iniciales y 50.000 euros más en mejoras anuales.

Con respecto a las mejoras iniciales, habrá mejoras en plantaciones por valor de 50.000 euros más IVA, 25.000 euros más IVA en instalaciones de riego y otros 25.000 euros más IVA en mejoras de obra civil.

Las mejoras anuales contemplan 15.000 euros en subsanación de daños en las plantaciones, 15.000 euros en subsanación de daños en instalaciones de riego y 20.000 euros en subsanación de daños en obra civil.

García ha explicado que "podríamos decir que este nuevo contrato se sustenta en cuatro patas: el mantenimiento de todas las zonas verdes municipales que hoy en día se hacen, el mantenimiento integral del parque periurbano donde habrá una cuadrilla exclusiva, la apertura y cierre de parques, así como el tratamiento anual contra la procesionaria de 1.200 ejemplares de pinos no incluidos en zonas ajardinadas".

En este sentido, Salado ha recordado que la UTE adjudicataria llevará a cabo el mantenimiento integral del parque: fontanería, reposición de material, mantenimiento de fuentes, apertura y cierre del mismo, así como el servicio de guardia 24 horas ante incidencias.

"Seguimos trabajando por un municipio más verde, más sostenible, más amable y en el que cada día la vida sea más fácil y cómoda para los vecinos. Cuidar de nuestra ciudad es una tarea de todos, pero este Ayuntamiento está haciendo un gran esfuerzo para que todos los parques estén mejor, y las zonas verdes estén mejor y sigan creciendo", ha apuntado el alcalde.