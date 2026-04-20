La Pasarela de Moda para Personas Mayores se celebrará el próximo martes en la plaza de la Constitución de Málaga

El concejal delegado de Derechos Sociales, Francisco Cantos, presenta una nueva edición de la Pasarela de las Personas Mayores. - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Derechos Sociales, organiza un año más la Pasarela de Moda para Personas Mayores, un desfile de moda que se celebrará el próximo 28 de abril en la plaza de la Constitución, a partir de las 18,30 horas.

Un total de 111 personas (88 mujeres y 23 hombres), que fueron seleccionadas en el casting que tuvo lugar el pasado 23 de febrero, participarán en esta edición.

Los criterios establecidos para la selección de modelos son tener 65 años o más, disponibilidad y compromiso de asistencia a todos los ensayos, aptitudes para el desfile y presencia en la pasarela, que las tallas estén disponibles por parte de las firmas colaboradoras.

Una vez se completó el proceso de selección, se configuraron los grupos por firmas de moda que ceden su género en calidad de colaboradoras, de manera desinteresada. A cada grupo se le asignó un monitor o monitora de baile o teatro de los Talleres para Personas Mayores que organiza el Ayuntamiento en todos los distritos de la ciudad en colaboración con la Asociación Prosalud.

Así, durante los dos meses previos al desfile, los distintos grupos han venido realizando los ensayos de las coreografías que lucirán en la pasarela.

El concejal de Derechos Sociales, Francisco Cantos, ha informado este lunes sobre este evento, que tendrá continuidad a finales de mayo con la Semana de las Personas Mayores y que, como en anteriores ediciones, cuenta con la colaboración de diferentes empresas malagueñas que ceden vestuario y complementos, así como servicios de peluquería y maquillaje.

En concreto, en esta ocasión, las firmas colaboradoras con la Pasarela de las Personas Mayores son Bell Novias Alta Costura, Boutique Gloria, Mar Calzados, Dos Lunas Moda Flamenca y Complementos, Impecable Modas, Franju-Eclipse, Modas Chiquita, Fitflamc-Fitness Flamenco, Sol Woman Moda, Oportunidades Málaga, Fashion E-Busines School y Antonio Eloy.