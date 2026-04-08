Pastor Vico reivindica la responsabilidad compartida entre familias y docentes para garantizar el bienestar educativo

El filósofo y divulgador David Pastor Vico dirigiendo la sesión 'La incomodidad de educar: bienestar de docentes y familias en la educación de los niños'. - CESUR

MÁLAGA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Círculo de Empresarios del Sur de España, Cesur, a través del Círculo de Educación y Sociedad, CEYS, su 'think tank' de innovación educativa, ha celebrado el pasado martes, 7 de abril, el encuentro 'La incomodidad de educar: bienestar de docentes y familias en la educación de los niños' en la Sala de Cultura de Cajamar en Málaga. Impartida por el filósofo y divulgador David Pastor Vico, en la sesión ha revindicado la responsabilidad compartida entre familias y docentes para garantizar el bienestar educativo.

Tal y como ha indicado Cesur en una nota, Pastor Vico ha incidido en la necesidad de recuperar la esencia de la labor educativa, transformando los retos actuales en oportunidades de crecimiento. Durante su intervención, Vico ha sido contundente al analizar los roles actuales de las familias y el profesorado, instando a una "reflexión profunda" sobre la responsabilidad social que ambos comparten.

En el ámbito familiar, Pastor Vico ha precisado que ser padres no es un derecho, sino una responsabilidad que requiere compromiso y sacrificio. "Ser padres para presumir en Instagram y pretender mantener la misma vida que antes de serlo es un error de bulto", ha afirmado. En este sentido, ha destacado que la educación de los hijos exige una "presencia real y consciente", alejada de las apariencias digitales y "centrada en la formación de ciudadanos responsables".

Como ejes fundamentales para el desarrollo de los menores, Vico ha destacado que los "verdaderos pilares" de la educación actual son el trabajo en equipo, la creatividad y el pensamiento crítico. Según el filósofo, estas competencias no deben ser exclusivas del aula, sino que deben "fomentarse y reforzarse de manera transversal tanto en el hogar como en el centro educativo".

Respecto al sistema educativo, el filósofo ha defendido la excelencia docente como motor de cambio, pero en un modelo educativo cuyo éxito esté contrastado y con duración de al menos dos generaciones.

"El docente debe serlo por vocación y nunca como una mera salida profesional; para eso existen otras oposiciones", ha señalado, al tiempo que ha advertido sobre el impacto social de la enseñanza, puesto que "mientras un buen profesor impulsa las expectativas de miles de niños, una mala praxis puede acabar con el futuro de las generaciones venideras". "Si la docencia ya es dura por vocación, cuando se ejerce por mera economía se convierte en un mal agónico", ha sentenciado.

Por último, Vico ha puesto el foco en la necesidad de establecer un nuevo contrato entre padres y docentes. Este acuerdo debe permitir redefinir los límites y reaprender "conceptos fundamentales como los valores, la educación y la formación técnica". De este modo, ha precisado que sólo mediante este compromiso recíproco "será posible asegurar el bienestar de los profesionales y el desarrollo integral de los alumnos".