La pensión media de Seguridad Social se sitúa en Málaga en marzo en 1.247,89 euros al mes, un 4,78% más que hace un año

Archivo - Imagen de archivo de una pareja de personas mayores. - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La pensión media del sistema de la Seguridad Social se ha situado en marzo en Málaga en los 1.247,89 euros, un 4,78% más que hace un año, según los datos publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Así lo han informado desde la Subdelegación en una nota, en la que han apuntado que en total, se han abonado en Málaga 299.056 pensiones, con una cuantía que asciende a 373,2 millones de euros, de las que 43.921 han contado con el complemento de brecha de género y 75.058 con el complemento a mínimos.

En cuanto a los tipos y cantidades, la pensión media de jubilación se ha situado en 1.434,84 euros para 183.444 personas; la incapacidad permanente alcanza los 1.230,82 euros, abonados a 33.341 jubilados; y la de viudedad llega a los 901,91 euros, que han cobrado 67.896 personas.

Asimismo, han señalado que 1.728 ciudadanos han recibido 768,79 euros por la pensión a favor de familiares y, por último, a las personas que cobran pensión de orfandad, 12.647, les han abonado 504,16 euros de media.

DATOS NACIONALES

En todo el país, la Seguridad Social ha abonado 10.463.537 pensiones a cerca de 9,5 millones de personas en la nómina de marzo, que asciende a 14.307,7 millones de euros.

En este mes se registraron 6,7 millones de pensiones de jubilación y 2,3 millones de pensiones de viudedad del Sistema de la Seguridad Social, además de más de un millón de pensiones de incapacidad permanente, más de 335.000 de orfandad y 46.700 en favor de familiares.

La pensión media del sistema de la Seguridad Social es de 1.367,4 euros este mes, un 4,5% más que en el mismo mes del año anterior. Esta media incluye la cuantía de las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares).

La pensión media de jubilación, que perciben más de dos tercios del total de pensionistas (6,7 millones de personas), se sitúa en 1.568,5 euros mensuales, un 4,4% más que en marzo de 2025. Por regímenes, el importe de la pensión media de jubilación procedente del Régimen General es de 1.728,7 euros mensuales, mientras que en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos es de 1.057,6 euros.

En la Minería del Carbón, la cuantía de la pensión media es de 2.997,6 euros, y de 1.733,4 euros en el Régimen del Mar. La cuantía mensual de las nuevas altas de jubilación en el sistema ascendió a 1.726,3 euros de media, según los últimos datos disponibles, que son de febrero. En cuanto a la pensión media de viudedad, en marzo alcanzó los 973,4 euros al mes.

De la nómina mensual de pensiones contributivas de la Seguridad Social (14.307,7 millones de euros), tres cuartas partes corresponden a pensiones de jubilación. En concreto, estas pensiones suponen el 73,2% de la nómina, 10.474,4 millones de euros.

A pensiones de viudedad se han destinado 2.280,4 millones de euros, mientras que la nómina de las prestaciones por incapacidad permanente asciende a 1.329,8 millones; la de orfandad, a 184,7 millones de euros y la de las prestaciones en favor de familiares, a 38,3 millones.

En los dos primeros meses de 2026, se registraron 68.497 nuevas altas en pensiones de jubilación, casi un 13% fueron jubilaciones demoradas voluntarias (12,8%), lo que supone casi dos puntos porcentuales más que al cierre de 2025 y ocho puntos por encima de las registradas en 2019. En cifras absolutas, son alrededor de 43.000 altas, cifra que contrasta con las apenas 14.000 de 2019.

Destaca la cifra de jubilados que se han acogido a la jubilación activa, la nueva modalidad mejorada de compatibilidad entre trabajo y pensión que entró en vigor en abril del pasado año, que asciende ya a casi 13.000. Como consecuencia del retraso voluntario del momento del retiro y la menor anticipación, la edad media de acceso a la jubilación se sitúa en 65,2 años, cuando en 2019 era de 64,4.

Desde el Gobierno han recordado que en 2022 entraron en vigor nuevos incentivos para la demora en el acceso a la jubilación y se reconfiguró el marco legal para la jubilación anticipada. Además, el 62,8% de los nuevos jubilados accedieron con edad ordinaria (42.992).

La media de tiempo de resolución de los expedientes en febrero (último dato disponible) fue de 18,84 días en el caso de la pensión de jubilación. Hay que tener en cuenta que el plazo máximo de resolución en estos procedimientos, según el RD 286/2003 del 7 de marzo y el RD 1192/2021, de 3 de agosto, es de 90 días en la prestación de jubilación.

En marzo, 1.413.697 pensiones cuentan con el complemento para la reducción de la brecha de género, de las que en un 76,4% de sus titulares son mujeres (1.079.933). El importe medio mensual de este complemento de la pensión es de 76,95 euros.

Del total de pensiones complementadas, el 24,1% corresponde a pensionistas con un hijo (340.781); el 49,7% a beneficiarios con dos hijos (702.424); cerca de un 17,8% lo perciben con tres hijos (251.066) y, por cuatro hijos, el 8,4% (119.424).

Este complemento, vigente desde febrero de 2021, consiste en una cuantía fija de 36,9 euros al mes por hijo, tras la revalorización aplicada en 2026. La solicitud debe realizarse en el momento en el que se solicita la pensión. La información completa de las pensiones contributivas del Sistema de Seguridad Social se puede consultar en el archivo adjunto.

Asimismo, han señalado que la aplicación eSTADISS, ubicada en http://run.gob.es/estadiss, permite obtener información estadística en materia de pensiones de la Seguridad Social, con selección de los parámetros que resulten de interés y posibilidad de exportar los resultados en distintos formatos.