Pérez vive marcha a Parlamento como continuación y dice a De la Torre que ha sido "mejor político" por tenerle enfrente

El portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, en su despedida del Ayuntamiento de Málaga - PSOE

MÁLAGA 28 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, se ha despedido este jueves, tras ser elegido parlamentario en las pasadas elecciones autonómicas, del Consistorio y ha afirmado que lo vive como "una continuación, como una forma diferente de estar en el mismo sitio". Además, ha tenido palabras para el alcalde, Francisco de la Torre, al que le ha dicho que "este ayuntamiento ha sido mejor por tenerte y yo he sido mejor político por haberte tenido enfrente".

Durante su intervención al comienzo del pleno, Pérez, que ha comenzado su despedida haciéndose la misma pregunta que Rainer Maria Rilke sobre "¿Quién nos ha hecho girar así, de modo que hagamos lo que hagamos, siempre quedamos en actitud de partir?", ha dicho que "soy un chico del barrio de Miraflores. No lo digo como credencial, lo digo porque es la explicación de todo lo que ha venido después".

"Cuando creces en un barrio como el mío, aprendes muy pronto que la ciudad no pertenece por igual a todos, que hay una Málaga que se exhibe y una Málaga que trabaja, que hay una Málaga que aparece en los titulares y una que paga las consecuencias de esos titulares", ha dicho y ha añadido que "aprendes también que si quieres cambiar eso, tienes que meterte en política, no para alejarte de donde vienes, para volver a ello desde otro sitio".

Ha explicado, al respecto, que estos años como portavoz del grupo municipal socialista "han sido, para mí, exactamente eso: volver". "Volver cada semana a los barrios, a las vecinas y vecinos que me preguntaban si alguien los escuchaba" y "a las calles de una ciudad que se ha ido haciendo cada vez más cara, cada vez más difícil de habitar para quienes la construyeron".

De igual modo, ha incidido en su defensa en este pleno del "derecho a vivir en la ciudad donde has nacido": "Málaga se ha convertido en un escaparate en el que muchos de los que la llenaron de vida ya no pueden permitirse el precio de la entrada" y, a su juicio, "eso no es progreso. Es una forma de expulsión silenciosa y contra esa expulsión hemos peleado, y seguiremos peleando".

SU MARCHA AL PARLAMENTO, "UNA CONTINUACIÓN"

Por otro lado, ha recordado que se va al Parlamento y "podría decirlo como si fuera un ascenso, como si dejara atrás este ayuntamiento para subir a un escenario mayor, pero no es así como lo vivo". En este sentido, ha asegurado que "lo vivo como una continuación, como una forma diferente de estar en el mismo sitio".

"Málaga no se defiende solo desde aquí. Se defiende también desde Sevilla: en cada debate presupuestario, en cada ley que afecta a nuestra ciudad, cada vez que alguien necesite que una voz diga: esto le importa a Málaga, esto le duele a Málaga, esto lo merece Málaga". "Esa voz voy a ser yo", ha apostillado.

En este punto, ha precisado que "no me voy en despedida": "Me voy como ese hombre en la colina que se gira, sí, pero no para cerrar los ojos, para llevarse el valle consigo". "Para que el valle esté en él allá donde vaya".

Pérez ha subrayado que "Miraflores está en mí, los barrios de Málaga están en mí, las vecinas que me pararon en la calle para contarme que no podían pagar el alquiler están en mí, las peleas que no ganamos todavía están en mí", ha abundado.

Ha recordado que fue candidato a la Alcaldía dos veces y "las dos veces he perdido frente a Paco De la Torre, ese fue el resultado", pero ha aclarado que prefiere "decirlo de otra manera: no he perdido, he aprendido".

"He aprendido de un adversario que lleva 26 años gobernando esta ciudad y que me ha enseñado, precisamente desde la discrepancia, lo que significa tener convicción", ha afirmado, al tiempo que ha añadido que "hemos peleado en este pleno con dureza, con honestidad, sin darnos cuartel en lo político y al mismo tiempo nos hemos llamado amigos. Y lo hemos dicho en serio".

"Paco, este Ayuntamiento ha sido mejor por tenerte y yo he sido mejor político por haberte tenido enfrente", ha dicho Pérez al alcalde de Málaga, el 'popular' Francisco de la Torre.

También ha tenido palabras para los concejales Teresa Porras y Paco Pomares y les ha dicho que "si en algún momento en las intervenciones nos han llevado a debates acalorados, no ha sido nada personal. Mis disculpas, si así lo sentísteis".

"ME VOY PARA VOLVER"

Por último, ha dejado claro que se va "para volver, no como promesa electoral, como descripción de lo que soy: un chico de esta ciudad que nunca ha sabido estar en otro sitio que no sea Málaga, aunque físicamente esté en otro lugar".

Así, ha dado las gracias a los funcionarios públicos y al personal del ayuntamiento, a su grupo y compañeros, al equipo técnico y a su "bonita familia, a mi padre, madre y hermano, con vosotros llegué en 2015 y hoy en 2026 sigo teniendo la suerte de contar con vuestro amor incondicional", además, "un amor ampliado" con "Nuria y nuestras tres preciosas hijas; Carmen, Julia y Daniela". "Hasta pronto Málaga", ha concluido.

De la Torre le ha dicho que "desde el punto de vista humano y político, siempre he dicho que la labor de gobierno siempre tiene en la oposición, para mí, ese contrapunto de análisis crítico que nos ayuda a hacer las cosas lo mejor posible" y ha agradecido el trabajo de Pérez.

"Todo lo que con la mejor intención has planteado podemos haber tenido, evidentemente el enfoque distinto para la solución, pero la inquietud por los problemas es compartida", ha asegurado, volviendo a mostrar palabras "de reconocimiento y de gratitud" y deseándole "lo mejor".

GRUPOS

Por su parte, la portavoz del grupo del PP, Elisa Pérez de Siles, ha recordado que han sido años "debatiendo, a veces desde las antípodas ideológicas, pero teníamos la capacidad de salir de ese debate e irnos a tomar cerveza o un trozo de pizza".

"Y eso ha sido un poco la dinámica y la tónica que hemos mantenido a lo largo de todos estos años, en los que siempre hemos debatido y hemos confrontado desde el respeto, desde el amor compartido por la ciudad", ha abundado, al tiempo que le ha deseado "toda la suerte del mundo en esta nueva etapa que emprendes" y "en lo personal, que sigas construyendo esa bonita familia". "Nos volveremos a encontrar en el camino y seguir trabajando en la línea y con el amor que todos le tenemos a la ciudad".

La viceportavoz del grupo del PSOE, Begoña Medina, ha asegurado a Pérez que "ha sido un honor trabajar contigo" y ha recordado que han sido "momentos difíciles en esta legislatura, es complicado hacer oposición con una mayoría absoluta, pero se ha hecho un trabajo honesto, de dar respuesta a todas las inquietudes de vecinos".

"A titulo personal, hoy es para mi es un día triste", ha reconocido y ha afirmado que "le valoro, le deseo todo lo mejor en el futuro. Sé que va a hacer un buen trabajo en el Parlamento. Me siento muy orgullosa de él, ha sido un honor ser su compañera a lo largo de estos años".

El portavoz del grupo municipal de Vox, Antonio Alcázar, ha dicho que considera a Pérez una persona "sencilla, humilde, a nivel político nos separa puntos de vista, pero eso no quita agradecer el empeño y lucha por defender tus principios". "En la medida de lo posible, recuerda, cuando estés en el Parlamento de Andalucía que luches por Málaga, que te traigas propuestas que sirvan para la ciudad" y ha vuelto a desearle "mucha suerte", ha concluido.

Por último, el portavoz municipal de Con Málaga, Nicolás Sguiglia, ha dado las gracias a Pérez "de corazón" por el "esfuerzo y generosidad". "Este tipo de escenarios también suelen cambiar mucho la gente y es muy valioso encontrar gente que no se deja cambiar por eso y que sigue manteniendo ahí donde va la defensa de la gente humilde, de la gente trabajadora, de la gente de los barrios", ha destacado, deseándole "lo mejor".