La plaza de toros de La Malagueta recupera la guarnicionera propia de tiros de mulillas con los colores de Málaga

La plaza de toros de La Malagueta recupera la guarnicionera propia de tiros de mulillas con los colores de la provincia y la ciudad - DIPUTACIÓN

MÁLAGA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La plaza de toros de La Malagueta vuelve a tener una guarnicionería propia con dos tiros de mulillas, como procede en un coso de Primera. Los colores elegidos son los de las banderas de la provincia y de la ciudad, que además se corresponden con los colores de los dos clubes deportivos más representativos de la provincia, como son el Málaga y el Unicaja.

Así lo ha explicado el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, que ha incidido en que esta iniciativa se enmarca en los actos conmemorativos del 150 aniversario de la plaza, que se inauguró en 1876.

"Recuperar esta tradición es muy importante para el mundo taurino", ha indicado el presidente de la Diputación, al tiempo que ha añadido que se trata de "una apuesta por el trabajo artesanal, cuidado, exquisito, realizado con materiales de primera calidad".

El trabajo lo ha realizado la guarnicionería. Las 3M, que pertenece a una familia que es la quinta generación de artesanos. Miguel Matas, su responsable, ha explicado los detalles de la guarnicionería de los dos tiros de tres mulillas de arrastre cada uno.

Por otro lado, Salado ha informado además de que este viernes se ha aprobado en un pleno extraordinario la adjudicación de la gestión de la plaza de toros de La Malagueta a Tauroemoción, la empresa que se va a encargar de organizar, programar y gestionar los espectáculos taurinos que están previstos este año que, ha insistido, es "especialmente importante porque estamos celebrando el 150 aniversario de la plaza".

En este sentido, ha recordado que siguen adelante los actos que se han programado para celebrar esta efeméride, como la inauguración este viernes en Benalmádena de la exposición 'Papel y seda, memoria taurina de Málaga', que ofrece un recorrido por la cartelería taurina malagueña desde el siglo XVIII hasta el XX y que después irá a otros municipios de la provincia; y la celebración este sábado en Antequera del IV Encuentro de peñas, asociaciones y entidades taurinas de la provincia, en el que se rendirá homenaje al empresario Juan Manuel Pozo Torres.

También la inauguración el próximo martes 2 de junio en La Malagueta de una muestra muy especial sobre el día que tomó la alternativa Joselito, efeméride que tuvo lugar en Málaga en el mes de abril de 1986, hace 40 años; o la final del Circuito de Novilladas de Andalucía, que se celebrará en La Malagueta el 14 de junio, festejo en el que precisamente se estrenará la guarnicionería que este viernes se ha presentado.

Salado ha afirmado que "mantener y recuperar las traiciones en el mundo taurino es tan importante como innovar y acercarnos a nuevos públicos", y ha apuntado que "hay que innovar desde el respeto a la tradición, como hemos hecho, por ejemplo, en el Centro de Experiencias Inmersivas de la Tauromaquia (CEIT)".

CARACTERÍSTICAS DE LA GUARNICIONERÍA

Cada tiro de las mulillas de arrastre está formado por tres mulillas. Cada una de ellas lleva a su vez un balancín metálico con una cadena que va en los cuernos del toro para poder ser arrastrado. El aguacerillo lleva a la fusta, de madera, de freno, con su traya de cuero trenzada. Esas tres mulillas, cada tiro, van unidas entre sí.

La guarnición con la que va vestida cada mulilla de arrastre está formada por un quitipón o cabezada o brillón que lleva en la cabeza, que tiene bordado en pergamino blanco el logo de la Diputación de Málaga.

Lleva 30 madroños cosidos y un collar y hogadero de campanita. Y la reata, el juego de tiro, que está compuesta por un horcate metálico curvo para que se adapte bien al cuello del animal.

También tiene un juego de tiro para enganchar en el balancín, una lomera de cascabelas que queda en la parte superior del mulo para que los tiros no caigan hacia abajo, unas cartucheras que protegen al animal del roce y una barrillera.

Detrás del horcate, que es con lo que hace el animal el empuje, lleva una collera calesera forrada en piel natural con pelo visto de cabra. En la parte de atrás va una entremanta de terciopelo, que hace de almohadilla con el cuello del animal.

En la parte superior de la collera tiene el juego de dos banderas, hechas de tela de raso a doble cara, y en la parte inferior lleva dos madroños de adorno. En la espalda del animal va la mantilla, hecha de terciopelo en la parte vista y en la parte que roza el animal de loneta de algodón.

Además, en la cola el animal lleva la tacola, hecha de lana con crochet, y en cada extremo van dos madroños. Las guarniciones de las mulillas de arrastre están fabricadas en biotane y cuero.