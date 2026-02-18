El Pleno de Diputación de Málaga impulsa la petición de ayudas para actuar en los daños ocasionados por los temporales

Un momento de la sesión plenaria del mes de febrero de la Diputación de Málaga. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

El Pleno de la Diputación de Málaga ha dado luz verde en su sesión de febrero a tres de las cuatro mociones que los distintos grupos políticos con representación en la institución han presentado este miércoles orientadas a pedir ayudas para los municipios más afectados por los efectos adversos del tren de borrascas que ha azotado la provincia. Así, han prosperado por unanimidad las de PP y Vox; parcialmente (en tres de sus puntos) la de Con Málaga; mientras que ha sido rechazada la del PSOE.

En concreto, la moción aprobada por unanimidad del PP pide al Gobierno de España declarar zona catastrófica todos los municipios damnificados por los temporales; solicitar la activación del Fondo de Contingencia del Estado y la tramitación del Fondo de Solidaridad de la UE; reclamar la flexibilización de las reglas fiscales y de gasto que permita a las administraciones destinar remanentes y superávit a la reparación de daños; y exige al Gobierno central un plan integral de estabilización del litoral y que atienda de forma urgente los daños en la costa.

El diputado 'popular' Manuel Marmolejo ha recordado que los temporales vienen azotando la provincia desde diciembre "con daños muy significativos sobre infraestructuras públicas, sobre actividades productivas y en el conjunto del litoral". Ha defendido que el impacto "supera claramente la capacidad ordinaria de las administraciones locales", y ha puesto en valor la colaboración entre la Junta y la Diputación ante las borrascas, a la vez que ha exigido que las ayudas anunciadas por el Gobierno de España "lleguen de manera inmediata" y que se contemplen ayudas también para las diputaciones provinciales.

Por otro lado, la moción de Vox aprobada por unanimidad insta al Gobierno a ejecutar un proyecto de regeneración y estabilización de las playas de la provincia; pide planes e infraestructuras que garanticen una solución definitiva a la pérdida de arena; exige que se asegure una solución permanente para estabilizar las playas; pide una comparativa entre el coste de aportes de arena frente a infraestructuras de protección permanente; plantea pedir fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para proyectos en el litoral; e insta a la Junta a hacer un programa de regeneración de flora marina autóctona de la costa.

"El Ministerio de Transición Ecológica lleva años bloqueando proyectos con burocracia verde y evaluaciones de impacto que parecen no tener fin", ha dicho el diputado de Vox, Francisco Garrido, quien ha dicho que la Ley de Costas "castiga a los chiringuitos y los propietarios, pero no ofrece soluciones de ingeniería para frenar el avance del mar".

Y la moción de Con Málaga sobre la petición de ayudas tras los temporales ha obtenido el voto unánime en tres de sus ocho puntos. Así, ha prosperado el que insta al Gobierno de España a la flexibilización o supresión de las reglas fiscales en los municipios afectados; el que insta a Gobierno, Junta y Diputación a impulsar un paquete de ayudas tanto para los sectores económicos afectados como a los ayuntamientos en planes ágiles; e insta al Ejecutivo central a reducir las peonadas para acceder al subsidio agrario en los pueblos de las comarcas afectadas.

"Málaga está herida", ha dicho el diputado de la confluencia de izquierdas, Juan Márquez, quien ha subrayado que la provincia de Málaga "no espera que nos pongamos de acuerdo en la ideología, pero espera que nos pongamos de acuerdo en las soluciones".

La moción del PSOE que no ha prosperado instaba a la Diputación a aprobar un plan extraordinario de ayudas directas a los municipios afectados por los temporales en la provincia. El portavoz socialista, Josele González, pedía que la Diputación "no se quede atrás" después de los anuncios de ayudas ya realizados por el Gobierno central y la Junta de Andalucía.

En este punto, el presidente de la institución, Francisco Salado, ha justificado el voto en contra del PP "por responsabilidad", y ha defendido que la institución provincial ha sido la primera administración en anunciar 15 millones para la reparación de carreteras. Además, ha adelantado que cuando se sepan los daños exactos y concretos, se impulsará un plan de ayudas para que los Ayuntamientos dispongan de ellas.

"La primera administración que, una vez que ocurrieron estos sucesos de danas y lluvias torrenciales en la provincia, puso dinero sobre la mesa, fue la Diputación provincial de Málaga", ha dicho Salado que ha recordado la congelación de 15 millones del presupuesto provincial para las carreteras y para las depuradoras de su titularidad. "Antes de ponerte a ayudar a otras administraciones públicas, tendrás que arreglar 'tu casa', que no es mi casa, que las carreteras son de todos los municipios de la provincia", ha expuesto Salado.

El presidente de la Diputación también le ha dicho al portavoz socialista: "Yo no puedo aprobarle ya, como usted me está demandando un plan extraordinario de ayuda a los ayuntamientos, a los agricultores y ganaderos, sin saber qué recursos económicos voy a disponer. Sería una falta de responsabilidad". Además, Salado ha estimado que la Diputación es la administración que más recursos pone en proporción a su presupuesto.

OTRAS MOCIONES

La Diputación también ha sacado adelante con los votos a favor de PP y Vox una moción de los 'populares' en materia ferroviaria, en la que, entre otras cuestiones, se pide la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente; un plan extraordinario de inversiones, mantenimiento y refuerzo integral del sistema ferroviario en la provincia; una auditoría técnica independiente del estado de las infraestructuras ferroviarias en Málaga; o una mejora del servicio del Cercanías.

El PP también ha apoyado parcialmente a Vox en su moción dedicada a la regularización extraordinaria de migrantes que se encuentran en situación ilegal en España anunciada por el Gobierno de España. Así, los 'populares' han respaldado tres de los once puntos de la moción de Vox, entre ellos el que expresa que la Diputación de Málaga rechaza la medida impulsada por el Ejecutivo central.

El PSOE no ha conseguido sacar adelante una moción en la que abogaba por un proceso de diálogo del equipo de gobierno con las secciones sindicales de los trabajadores de la institución para, entre otras cosas, impulsar el teletrabajo o elaborar protocolos de actuación ante situaciones de emergencia como los recientes temporales. En el debate de este punto, el presidente, Francisco Salado, ha asegurado que los trabajadores de la institución recibieron la orden de no ir a trabajar en las zonas afectadas por el aviso rojo de Aemet.

Por último, Con Málaga no ha conseguido el respaldo suficiente para su moción en materia de vivienda en la que pedía instar a la Junta de Andalucía a declarar zonas tensionadas en Málaga (punto apoyado por el PSOE); a pedir al Gobierno de España una prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento en 2026, 2027 y 2028; y a que el Ejecutivo aprobara modificaciones legislativas para limitar las compras especulativas de viviendas.