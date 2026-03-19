El Pleno de Estepona aprueba ofrecer al Gobierno parcelas municipales donde puede construir más de 100 VPO

Pleno del Ayuntamiento de Estepona - AYTO ESTEPONA

ESTEPONA (MÁLAGA), 19 (EUROPA PRESS)

El Pleno de la Corporación de Estepona (Málaga) ha aprobado por unanimidad el ofrecimiento al Gobierno central de seis parcelas municipales con capacidad para la construcción de 109 viviendas de protección oficial en diferentes zonas de la ciudad.

La propuesta municipal responde al anuncio efectuado recientemente por el Gobierno de España de movilizar hasta 23.000 millones de euros públicos y privados para dinamizar la oferta de vivienda, y financiar la construcción de 15.000 unidades al año en España a través del fondo 'España Crece'.

El alcalde de Estepona, José María García Urbano, ha explicado que "se trata de una medida más, dentro del trabajo intenso que se está haciendo para favorecer la construcción de vivienda asequible para quienes tienen mayores dificultades".

Asimismo, ha señalado que "ante ese anuncio, este ayuntamiento pone a disposición del Ejecutivo central estas parcelas disponibles en Estepona para que, tras la pertinente valoración, puedan ser tenidas en cuenta para la construcción de viviendas anunciadas, de modo que Estepona pueda verse favorecida por esa medida anunciada por el Gobierno de España".

De esta forma, ha indicado el regidor, "se quiere facilitar al Gobierno agilizar la tramitación de su proyecto para que también nuestra ciudad pueda participar del mismo".

Las parcelas puestas a disposición del Gobierno central forman parte de una bolsa de suelos en la que el Ayuntamiento viene trabajando para activar diversas iniciativas destinadas a dotar al municipio de nuevas viviendas protegidas.

Se trata de dos suelos en la zona de Casas del Padrón, para 22 y 23 VPO; otras dos en Llanos de la Boladilla, para 9 y 17 viviendas; y dos parcelas en Camino de Cortes, para 17 y 21 viviendas.

El alcalde de Estepona ha recordado que, fruto de las políticas municipales, se entregaron un centenar de VPO en la zona de Juan Benítez, en la parte norte de la ciudad; así como las distintas medidas adoptadas en esta materia.

En concreto, se ha referido a la obtención de suelos para permitir ampliar el parque de vivienda protegida, para poder construir, a corto plazo, más de 1.200 viviendas.

En este sentido, ha explicado que están en marcha dos proyectos que supondrán la construcción de más de 300 VPO en el sector de Camino de Cortes.

Así, han detallado desde el Consistorio que ya se están tramitando las licencias de obra para la ejecución de 117 viviendas protegidas en la zona de Camino de Cortes Sur; y por otro lado, se está ultimando un pliego para licitar otras dos parcelas que permitirán construir 199 VPO en Camino de Cortes Norte.

De forma paralela, el Pleno del Ayuntamiento de Estepona aprobó por unanimidad la compatibilidad de uso municipal que va a posibilitar la autorización para poder destinar un total de 36 parcelas municipales a la construcción de vivienda protegida. Esta medida se enmarca en el Decreto-Ley 1/2025 de medidas urgentes en materia de vivienda de la Junta de Andalucía.

El texto autonómico permite la construcción de viviendas públicas en alquiler en parcelas de equipamientos que no tengan hasta ahora uso residencial, sin necesidad de modificar los instrumentos de planeamiento, lo que permite agilizar proyectos de VPO.

Desde el pasado mes de abril, fecha en la que el Ayuntamiento se adhirió a esta iniciativa autonómica, los técnicos municipales han estado trabajando en la relación de parcelas públicas que podrían tener este uso social.

En base a los parámetros recogidos en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Estepona, en los citados suelos, que se encuentran distribuidos por todo el término municipal, podrían construirse un total de 738 viviendas. Entre esas parcelas se encuentran las ahora puestas a disposición del Gobierno central.

PLAN ECONÓMICO

Por otro lado, la sesión plenaria ha acordado, asimismo, un Plan Económico, que ha sido informado favorablemente por la Intervención Municipal, que prevé continuar la misma senda de los últimos ejercicios de ingresos y gastos; así como la recuperación positiva de la regla de gasto, planificándose el mantenimiento del periodo medio de pago por debajo de los 30 días --en estos momentos está en 16 días-- y la continuación de los superávit presupuestarios en 2026 y 2027.

Al respecto, han señalado que "el Ayuntamiento acumula once años consecutivos con todas sus magnitudes económicas en verde, con resultados económicos históricos como son un superávit de más de 40 millones de euros y un saldo en cuentas bancarias de más de 90 millones de euros".

La teniente de alcalde del área Económica, Ana Vilaseca, se ha referido a la "ejemplaridad y a los buenos resultados" de la gestión económica municipal, lo que ha permitido "alcanzar la 'deuda cero', bajar los impuestos a los ciudadanos y realizar un gran esfuerzo inversor en la ciudad".