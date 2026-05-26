Policía dice que analizaron cientos de archivos con agresiones sexuales en investigación del cura acusado de abusos

El cura acusado presuntamente de abusar de varias mujeres en el banquillo de los acusados, durante la celebración del juicio. - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 26 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional analizaron "cientos y cientos" de archivos informáticos "de carácter sexual" y con "mujeres inconscientes siendo agredidas" en la investigación sobre el sacerdote acusado de supuestamente agredir sexualmente a cuatro amigas, tras sedarlas, y grabar esos momentos. De hecho, en uno de los vídeos se ve la cara al procesado.

Así lo ha dicho la responsable de dicha unidad a nivel central, que llevó la investigación, en su comparecencia en la sesión celebrada este martes del juicio a este cura acusado de cuatro delitos de abuso sexual y de revelación y descubrimiento de secretos, en ambos casos con carácter continuado, y otros tantos delitos de lesiones.

Esta investigadora, instructora del atestado, ha explicado que en el material, dividido en carpetas con el nombre de cada víctima, se veía "mujeres inconscientes siendo agredidas". Al respecto, otro de los investigadores ha apuntado a que el acusado habría utilizado la llamada 'droga de las violaciones', que deja a las víctimas "adormecidas", que es transparente y que no deja sabor.

La responsable de la UFAM central también ha expresado que cuando se le tomó declaración a las mujeres no sabían nada; "no sabían ni que habían sido grabadas"; de hecho, ha apuntado, dos no quisieron ver las imágenes. "Fue un shock para ellas", ha dicho, al tiempo que ha considerado que el acusado "se aprovecha" de la condición de sacerdote, que genera en estas víctimas "cercanía y confianza".

Esta investigadora ha señalado que en uno de los vídeos aparece el acusado, al que "se le ve mientras está agrediendo" a una de las mujeres con "cara libidinosa", y ha explicado que se hizo un informe para geolocalizar los vídeos y se determinó la fecha de las fotos; mientras que ha apuntado que no es posible precisar estos datos de los pantallazos que también había entre los archivos analizados.

Tanto esta investigadora como el instructor del atestado de la UFAM de Melilla ha explicado la forma en que llegó a la Policía Nacional el material, que la denunciante, novia entonces del acusado, encontró en un disco duro en la casa del procesado en dicha ciudad autónoma y copió en su ordenador. Esta puso los hechos en conocimiento de la Iglesia y también de un amigo policía.

Precisamente, este agente también ha declarado y ha explicado que la denunciante le enseñó las carpetas con nombres de mujeres y con archivos "de ámbito sexual bastante alto". "Le digo que tiene que denunciar y ella es reticente porque era creyente y había intentado hablar con el obispo", ha señalado, al tiempo que ha precisado que hizo copia en un pen drive del trabajo porque "entendía que había que preservar la prueba del delito".

Tras tener las imágenes, hizo una nota interna por escrito y lo comunicó a sus superiores. En ese momento, comenzaron las gestiones primero en la UFAM de Melilla, con la participación también de la Fiscalía, y luego en la unidad a nivel central, sobre el material grabado en el pen drive pero también sobre un volcado formal del ordenador de la denunciante, han señalado los investigadores.

En esta sesión de este martes también ha declarado un testigo que era amigo del acusado, al que conoció por participar en campamentos religiosos, quien ha señalado que cuando se quedaban a dormir en las casas del acusado era este el que distribuía las habitaciones y dormía con las mujeres, lo que ha considerado normal por la relación de amistad que tenían.