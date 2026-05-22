La Policía Local de Málaga identifica al autor de una pintada vandálica en el Convento de San Andrés - POLICÍA LOCAL

MÁLAGA 22 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes del Grupo de Investigación y Protección (GIP) de la Policía Local de Málaga han identificado al presunto autor de una pintada vandálica en la fachada del Convento de San Andrés.

Este histórico edificio, que actualmente alberga la Biblioteca Jorge Guillén, está inscrito como Bien de Interés Cultural (BIC) en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz. La investigación comenzó a requerimiento de la Junta de Distrito Centro, según ha informado la Policía Local en un comunicado.

El GIP asumió el caso al tener encomendadas las funciones de clasificación, seguimiento y control del grafiti vandálico. Para ello, cuenta con agentes con amplia experiencia y formación en peritación grafística. Los policías locales realizaron una inspección ocular en el edificio para el posterior análisis de la pintada. La valoración económica de los daños causados ascendía a 2.958,59 euros.

Tras consultar los archivos policiales, los investigadores detectaron un antecedente clave. El pasado 17 de febrero, policías locales del Grupo Operativo de Apoyo (GOA) sorprendieron in fraganti a un joven de 25 años grafiteando una fachada y un macetero en calle Cuarteles.

En ese momento, fue identificado y denunciado por infringir la Ordenanza para la Garantía de la Convivencia Ciudadana y la Protección del Espacio Urbano en la ciudad de Málaga. Asimismo, los agentes del GOA le intervinieron el espray de color verde que estaba utilizando para realizar las pintadas vandálicas.

Una vez llevado a cabo el correspondiente análisis pericial, agentes del GIP demostraron que ambas firmas coincidían en idoneidad, velocidad, dirección, dimensión, cohesión y gestos tipo.

El estudio concluyó formalmente que las pintadas fueron realizadas por la misma persona. El informe con todo lo actuado fue remitido al Grupo de Protección de la Naturaleza (Gruprona) de la Policía Local de Málaga, encargado de instruir las diligencias.

Agentes de este grupo localizaron formalmente al presunto autor, levantando acta de derechos como investigado no detenido por un presunto delito de daños sobre el patrimonio histórico. Finalmente, el atestado policial fue remitido a la Fiscalía Provincial de Medio Ambiente.