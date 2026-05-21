La Policía Nacional alerta del aumento en Málaga de casos de fraude vinculado a reservas online de alojamientos

Logotipo de la Sección de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional. - CNP MÁLAGA

MÁLAGA 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha alertado de una modalidad de fraude vinculada a reservas de alojamiento online y ha señalado que en la provincia de Málaga se ha detectado un aumento de las denuncias relacionadas con este tipo de hechos.

A través de una nota, los funcionarios adscritos al Grupo de Ciberdelincuencia de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Málaga han advertido del incremento de denuncias por esta nueva estafa, en la que los ciberdelincuentes envían mensajes fraudulentos vía mensajería instantánea principalmente.

Según han explicado desde la Comisaría provincial, los estafadores utilizarían información real de las reservas --teléfonos de contacto, números de confirmación, fechas o datos básicos de hospedaje-- para contactar con los usuarios y solicitar supuestos pagos pendientes o verificaciones urgentes.

Los mensajes fraudulentos enviados por plataformas de mensajería instantánea, y en menor medida por correo electrónico o SMS, aparentan proceder del establecimiento turístico o de la aplicación que gestiona las reservas utilizada por los clientes.

En ellos, los delincuentes solicitan el pago de la reserva, indican que existe un problema con el mismo, o con la validación, y solicitan introducir los datos de la tarjeta bancaria a través de un enlace.

Así, los investigadores advierten de que estos enlaces redirigen a páginas falsas diseñadas para robar información financiera y recomienda extremar la precaución ante cualquier comunicación que soliciten los datos bancarios de forma urgente.

Por esto, han lanzado una serie de recomendaciones de seguridad, como no facilitar datos de tarjetas bancarias a través de enlaces recibidos por mensaje o correo electrónico y verificar cualquier incidencia accediendo directamente a la aplicación o página oficial de la plataforma de reservas.

También instan a desconfiar de mensajes con tono urgente o alarmista; a comprobar cuidadosamente la dirección web antes de introducir información personal o bancaria; a activar la verificación en dos pasos siempre que sea posible; y contactar con la entidad bancaria de inmediato si se han facilitado datos financieros.

Desde la Policía Nacional han recordado que "ninguna plataforma legítima solicita datos completos de tarjetas mediante enlaces enviados por mensajería instantánea o SMS" y, en caso de haber sido víctima de este tipo de fraude, recomiendan recopilar capturas de pantalla, mensajes y justificantes de los pagos realizados, para presentar la denuncia, lo antes posible y aportando el mayor número de datos.