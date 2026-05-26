PP critica que "abandono" de Gobierno "sigue condenando a malagueños a pasar horas atrapados" en la "ratonera de la A-7"

Archivo - El coordinador general del PP de Málaga, Cristóbal Ortega, en una imagen de archivo. - PP MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 26 May. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general del PP de Málaga, Cristóbal Ortega, ha criticado este martes que "el abandono inversor" del Gobierno central "sigue condenando a los malagueños a pasar horas atrapados en la ratonera" en la que se ha convertido la A-7 "ante cualquier avería de un vehículo pesado o la más mínima colisión".

El dirigente 'popular' ha señalado "el colapso sistémico" de la mencionada autovía" por la inacción y el sectarismo" del Gobierno socialista hacia esta provincia, pese a tratarse de "la principal arteria para desplazarse de un extremo a otro de la provincia".

"Todos sabemos que, si este colapso y estas retenciones se produjeran en Cataluña, ya habrían escuchado las reclamaciones de los usuarios. Pero su objetivo es claro, frenar el progreso de Málaga a cualquier precio, generando ciudadanos de primera y de segunda", ha recalcado.

De igual modo, Ortega ha alertado que "el abandono" de las carreteras malagueñas "forma parte de un complot sostenido en el tiempo por el Ejecutivo de Sánchez" y ha apuntado que "esa falta de voluntad política del PSOE es lo que los malagueños castigan en las urnas una y otra vez".

Por ello, Ortega ha instado al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, "a atender las reivindicaciones y las mejoras reclamadas por los malagueños", al tiempo que ha recordado que la provincia de Málaga "no dispone siquiera de grúas para la retirada de vehículos pesados por parte de la DGT".

"No es de recibo que un vehículo de gran tonelaje pase diez o doce horas en la calzada sin que sea retirado. Suena a país tercermundista, pero esa es la realidad que sufren las carreteras malagueñas de titularidad estatal desde la llegada de Sánchez a la Moncloa", ha subrayado.

Ortega también ha recordado las medidas puestas sobre la mesa por el Partido Popular y que "han sido desatendidas" por el Gobierno, en alusión a la creación de un tercer carril desde Rincón de la Victoria hasta la capital, la planificación de una segunda ronda este, o medidas transitorias como carriles reversibles o unidades de respuesta rápida de la DGT.

"Exigimos que se mejoren los accesos y salidas de la A-7 y que se bonifique la autopista más cara de España, la AP-7, al mismo nivel que otras autopistas; además de impulsar de manera definitiva el tren de la Costa del Sol, igual que se han comprometido 5.200 millones para el nuevo tren orbital de Barcelona. Necesitamos medidas que alivien nuestro día a día y, para eso, Sánchez y Puente tienen que poner fin al abandono inversor a esta provincia", ha concluido.