El PP critica el desamparo de malagueños afectados por la guerra en Oriente Medio ante "gestión caótica" del Gobierno

El vicesecretario del PP de Málaga, Carlos Conde. - PP MÁLAGA

MÁLAGA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario del PP de Málaga, Carlos Conde, ha calificado este jueves de "inadmisible" el desamparo de casi 300 malagueños afectados por la guerra en Oriente Medio y ha criticado la que ha considerado "gestión caótica y poco transparente" del Gobierno de Sánchez para traerles de vuelta a España.

"No estamos hablando de política ni de ideología, sino de ciudadanos que están viendo, desesperados, cómo el Gobierno de Sánchez no muestra una postura clara y determinante para ayudarles a regresar a su país", ha afirmado.

De este modo, ha tachado de "impresentable" que haya familias con niños abandonadas, muchas de ellas atrapadas en los aeropuertos, intentando volver a España y que nadie en las embajadas ni los consulados les coja el teléfono.

"Muchos se sienten abandonados en su intento de volver a España y lo están denunciando en redes sociales y medios de comunicación", ha explicado Conde, señalando que es competencia del Gobierno velar por el bienestar de sus ciudadanos.

Además, ha reprochado al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que "se dedique a atacar al Partido Popular en lugar de hacer su trabajo en un momento decisivo".

Al respecto, ha lamentado que "la historia se repite" y ha denunciado que "estamos viendo cómo el sanchismo está más preocupado de hacer política y de sacar rédito de esta guerra de Irán, que de ayudar a los suyos", ha concluido.